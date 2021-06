Benetton 35-8 Bulls : Benetton étourdit les Bulls pour remporter la Rainbow Cup | Nouvelles du rugby à XV

Marco Riccioni célèbre après le cinquième essai inscrit par Benetton

Benetton a couronné une remarquable campagne Guinness PRO14 Rainbow Cup en bouleversant les chances de battre les Bulls 35-8 en finale.

N’ayant pas réussi à remporter un seul match au cours de la saison régulière PRO14, le club italien a terminé 2020-21 en tant que champion de la Rainbow Cup après avoir surpris les vainqueurs de la section sud-africaine du tournoi devant 1 250 fans à Trévise.

Madosh Tambwe est allé annuler le premier score de Monty Ioane, mais Corniel Els a ensuite puni une erreur des Bulls et a joué un rôle de premier plan dans l’essai de pénalité qui a envoyé Benetton avec une avance de 20-8 à la pause.

Dewaldt Duvenage de Benetton récupère le ballon

Stravino Jacobs a été condamné pour son rôle dans le penalty et Michele Lamaro a touché le sol au début de la seconde mi-temps, avant qu’Edoardo Padovani n’ajoute son propre nom à la feuille de match.

Les Bulls n’ont eu aucune réponse et le résultat servira de coup de pouce aux équipes PRO14 existantes avant le lancement du United Rugby Championship la saison prochaine, lorsque les Bulls – avec les Stormers, les Sharks et les Lions – rejoindront la compétition rebaptisée pleinement. temps.

Benetton a porté le premier coup après cinq minutes lorsqu’ils ont mis la défense des Bulls sous pression avant d’écarter le ballon pour que Ioane plonge dans le coin.

Paolo Garbisi n’a pas été en mesure d’ajouter les extras et a de nouveau raté la cible avec sa première tentative de penalty depuis le tee, mais Benetton a continué à avoir l’air brillant alors que les Bulls luttaient pour trouver leurs marques sur le sol européen. Le demi d’ouverture a ouvert son compte avec reconnaissance devant les poteaux à mi-parcours.

Marcell Coetzee a renversé le ballon de manière inhabituelle alors que les Bulls commençaient à profiter d’une certaine possession sur le territoire de Benetton et Garbisi a forcé Marco Jansen van Vuren à toucher avec un tacle d’essai qui compensait ses précédents coups de pied manqués.

Marco Jansen van Vuren de Bulls se détache de Toa Halafihi de Benetton

Les Bulls, qui jouaient sans leurs quatre Springboks, se sont remis au bout de 26 minutes lorsque, le talonneur Johan Grobbelaar ayant été arrêté de peu, Tambwe a récupéré le ballon et a plongé vers la ligne. Chris Smith a raté la conversion mais a botté le niveau des Bulls à distance peu de temps après.

Les visiteurs semblaient s’installer jusqu’à ce qu’Els – l’ancien talonneur des Bulls – aide à mettre la lumière du jour entre les côtés avant la mi-temps.

Els a puni une erreur d’alignement pour bondir sur le ballon et reprendre l’avantage avant d’être à la réception d’un tacle à la ceinture de sécurité de Jacobs qui a entraîné un carton jaune et un essai de pénalité qui ont mis Benetton 20-8.

Les hôtes n’ont pas cédé après la pause, alors qu’un coup de pied de Garbisi sur l’aile gauche a trouvé Ioane, qui a débarqué à Lamaro pour passer.

La conversion de Garbisi et une pénalité subséquente ont porté le score à 30-8 et, bien qu’il n’ait pas pu plus tard diviser les poteaux après avoir aidé Padovani à s’écraser juste avant l’heure de jeu, Benetton a tenu le coup pour une victoire inattendue et célèbre, avec le Bulls voyant deux essais tardifs refusés.