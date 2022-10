Benet et Hinsdale Central vengent les pertes de la saison régulière et se qualifient pour la finale de section – Shaw Local

La troisième saison universitaire du junior Nick Roe avec l’équipe de football masculine de la Benet Academy s’est accompagnée de la responsabilité supplémentaire des coups de pied de redémarrage.

“Habituellement, je prends les plus profonds, peut-être balancer une balle pour un centre”, a déclaré Roe. «C’est généralement moi ou (le senior Nico Picha). Nous alternons parfois.

Le premier but de Roe après un redémarrage est venu au moment idéal mardi.

Son tir direct de 24 verges dans le coin supérieur droit du filet avec 3 min 35 s à jouer a permis aux Redwings de remporter une victoire 1-0 sur Morton lors des demi-finales pluvieuses de la classe 3A Hinsdale Central Sectional.

Benet (15-4-1), la tête de série no 3, joue pour le titre de section à 18 h vendredi contre la no 4 Hinsdale Central (16-4-1), qui a battu la tête de série Lyons Township 2-0. Les deux équipes ont vengé leurs défaites en saison régulière et cherchent leurs premières sections depuis les saisons de championnat d’État – les Redwings en 2019 en tant qu’école 2A et les Red Devils en 2014.

Picha est le seul joueur restant de l’équipe championne des Redwings.

“Nous pensons que cela peut combler cette lacune, faire le saut (vers 3A) et gagner des matchs comme celui-ci”, a déclaré l’entraîneur de Benet, Sean Wesley. “J’ai dit avant le match que j’allais être vraiment fier de cette saison, quel que soit le résultat, car c’est un si bon groupe et nous avons beaucoup de talent et nous maximisons vraiment ce que nous avons, ce que vous devez faire quand vous êtes un petite école. »

Le n ° 2 Morton (20-3), quatrième en 3A l’an dernier et deuxième en 2019, menait une séquence de 11 victoires consécutives avec 17 blanchissages cette saison. Le sixième but de Roe n’était que le neuvième marqué contre Morton toute la saison.

« C’est à peu près ce que j’essayais de faire (sur le coup franc). Ce coin supérieur, je vais le prendre », a déclaré Roe. «Une fois que nous avons eu quelques occasions, je pense que nous avons retrouvé notre confiance. C’était super.”

Morton menait 14-11 en tirs mais Benet menait 8-4 en tirs au but. Jack Kuelthau de Benet a failli marquer à 32 minutes de la fin et le gardien de Morton Brandon Flores a effectué un superbe arrêt sur la tête de Ryan Augustyn sur un corner de Roe.

À la 14e minute, Deyair Ruiz de Morton a capté une passe d’Ismael Zepeda et décoché un tir large. Zepeda a failli égaliser le match dans les deux dernières minutes sur le centre de Joshua Trujillo.

«Nous savions que nous leur donnions un peu trop de coups de pied arrêtés. Cela finira par nous rattraper », a déclaré l’entraîneur de Morton, Jim Bageanis. « (Roe) a frappé une balle parfaite. Ce n’est la faute de personne. On vient de se faire battre d’un bon coup. « J’ai dit aux enfants qu’il n’y avait pas de quoi avoir honte. Nous avons eu des occasions à la fin. C’est comme ça, surtout en jouant dans ce genre de conditions.

Hinsdale Central a limité LT (15-6-3) à deux tirs au but et quatre au total. Pour les seniors, la victoire sur leurs rivaux a été particulièrement douce.

« Pour la classe senior, c’est la première fois que nous les battons. Nous avons gagné celui qui comptait », a déclaré le défenseur principal de Hinsdale Central, Greg Theotikos.

Sophomore Austen Szurgot a marqué avec 23:46 à faire en première mi-temps. Les longues lignes de côté de Theotikos se sont déroulées sur le grand ouvert Szurgot à 23 mètres.

“J’étais juste patiemment en haut de la clé et ça m’a simplement dévié”, a déclaré Szurgot. “J’ai eu une déviation chanceuse et cela nous a donné l’élan pour le reste du match.”

Luca Davis a ajouté un but de rebond tardif avec 6:35 à faire après que le gardien du LT Connor Schmitt ait plongé pour arrêter le tir de Braden Henry. Les Red Devils avaient perdu contre les Lions 5-2 le 20 septembre après avoir marqué le premier puis deux autres matchs. Ils ont depuis remporté neuf matchs de suite.

LT a joué la seconde moitié de la saison sans Collin Sullivan, l’un de ses meilleurs joueurs et défenseurs. Danny Svelnis, un autre régulier défensif, n’a pas non plus pu jouer mardi.

« Nous n’avons pas pris beaucoup de photos. Leur gardien (Martin Contreras) a réalisé deux gigantesques arrêts dans les 15, 20 premières minutes. Cela a en quelque sorte donné le ton et nous n’avons pas vraiment généré d’attaque », a déclaré l’entraîneur du LT Paul Labbato. « Je suis fier de notre équipe et de la force avec laquelle nous avons travaillé. N’enlevez rien à Hinsdale. Ils avaient un excellent plan de match et ont remporté chaque balle dans les airs. Cela va gagner ce genre de matchs en séries éliminatoires.