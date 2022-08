Benet et Hinsdale Central gagnent au football, restent invaincus – Shaw Local

FOOTBALL GARÇONS

Benet 3, South Elgin 0

Nick Roe a marqué deux buts et en a délivré une troisième et Brayden Fagbemi a ajouté un but et une passe pour les Redwings (3-0).

Hinsdale Central 3, Downers Grove Sud 0

Dayton DiTomasso a marqué deux buts et Dray Glashin a marqué son premier but universitaire pour les Red Devils (3-0-1). Le gardien de deuxième année Martin Contreras a enregistré son premier jeu blanc complet.

VOLLEY FILLE

Glenbard Sud d. Aurore orientale 25-16, 25-8

Brooklynn Moore a réussi sept attaques décisives et trois blocs, Gianna Huerta cinq attaques décisives et deux as, Sam Lullo trois as, Emma Seaman sept récupérations et deux as, Yanna Chavez quatre as et quatre récupérations et Mira Hines 16 passes décisives pour les Raiders (1-7, 1-0).

Naperville Nord d. Wheaton Nord 25-14, 25-21

Audrey Brcka a réussi sept attaques décisives, quatre récupérations et deux blocs, Mia Benson six récupérations et quatre attaques décisives, Paige Syswerda 10 récupérations et huit passes décisives et Olivia Zamis trois récupérations et deux attaques décisives pour les Falcons (5-3).

Lincoln-Way Est d. Montini 25-23, 26-28, 25-23

Jordan Heatherly a récolté 21 attaques décisives, 23 passes décisives et 15 récupérations, Francesca Lorenzo 10 attaques décisives et Izzie Evenson huit attaques décisives et 10 récupérations pour Montini.

Glenbard Ouest. ré. Downers Grove Sud 25-12, 25-16

Les Hilltoppers se sont améliorés à 5-2 cette saison.

« Nous avons lutté contre le bogue des blessures cette semaine, mais le mérite revient à nos filles qui se sont mobilisées pour nous permettre de bien jouer », a déclaré l’entraîneur de Glenbard West, Dan Scott. “Penny Vilkama et Marin Johnson ont été exceptionnels ce soir avec de bonnes performances défensives de Liz Murray et Demi Carpio.”

TENNIS FILLES

Académie Wheaton 6, Marian Central 1

Anna Casto et Caroline Blaum ont remporté des matchs en simple et les Warriors ont balayé les quatre matchs en double.

GOLF GARÇONS

Académie Wheaton

L’équipe de golf masculine de la Wheaton Academy a remporté la victoire sur Aurora Central Catholic lors d’un match qui s’est déroulé au Klein Creek Golf Club. Le meilleur buteur des Warriors était Sam Dykema avec un score de deux sur la normale 38. Juste derrière se trouvait Wyatt Brown avec un score de 39. Luke Pringle était troisième avec un 42, tandis que Freddie Chan et Noah Miller étaient à égalité au quatrième rang avec des scores de 44 chacun.