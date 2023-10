Benet élimine Carmel et mène une séquence sans défaite à 10 matchs consécutifs – Shaw Local

Benet a prolongé sa séquence d’invincibilité à 10 matchs avec sa victoire 2-0 mercredi soir sous la pluie contre Carmel lors d’un match de la East Suburban Catholic Conference au Butler Stadium de Mundelein.

Les Redwings (10-3-3) sont passés à 6-1-0 pour consolider leur place juste derrière Notre Dame (7-0-1), qui a remporté le titre de champion le week-end dernier après son match nul 4-4 contre Saint-Viateur.

« C’était une bonne victoire pour nous car cela nous permet d’aborder notre dernier match de la saison régulière contre Saint-Viateur avec confiance et élan », a déclaré Drew Fieldman, senior de Benet, qui a été une figure clé de ce match.

« Drew a tout fait et était partout pour nous ce soir », a déclaré l’entraîneur de Benet, Matt Klosterman. « Il a gagné une tonne de ballons au milieu de terrain, a été fantastique dans les airs, a remporté d’innombrables plaqués et a fait tout le sale boulot pour nous lorsque nous en avions le plus besoin. »

Jack Wesley a permis aux Redwings de prendre un départ parfait à la 10e minute lorsque l’étudiant de première année a frappé un cracker imparable de 30 verges qui a décollé de la barre et au-dessus de la ligne de fond – avec Fieldman là pour escorter le ballon dans le filet.

« Jack nous a donné un départ parfait avec ce but précoce parce que Carmel a très bien répondu (et) a joué une grande partie du jeu pendant de longues périodes de la première mi-temps, puis à nouveau après la pause », a déclaré Fieldman.

« C’est une défaite difficile pour nous parce que je pensais que nous avons très bien joué ce soir. Nous avons concédé ce premier but, et plus tard, alors que nous poussions un peu les chiffres, ils ont inscrit ce deuxième but qui était difficile à accorder », a déclaré l’entraîneur des Corsairs, Rob Etheridge.

John Starks Brendan Bergnach de la Benet Academy prend une photo alors que Josh Kieltyka de Carmel traîne lors d'un match de football entre garçons à Mundelein le mercredi 11 octobre 2023.

Carmel (8-9-2, 4-3-0) a mis beaucoup de pression sur les Redwings lors des 15 dernières minutes de la première mi-temps avec Sammy Arroyo, Roman Lynch, Max Mazzocco et BJ Mensah au cœur de l’équipe des Corsaires. mouvement et possession formidables. Cela les a tenus aux talons des Redwings, qui comptaient fortement sur le candidat de tous les États et Nick Roe, lié à Loyola, pour assurer la sécurité devant le gardien Drew Connell.

Mateo Picha a glacé le match pour les visiteurs avec une touche sublime après qu’Alex Farsalas ait ouvert les Corsaires dans son propre camp avec un superbe premier ballon à la 74e minute.

«(C’est) difficile de croire que Carmel est une équipe à huit défaites. Ils ont beaucoup de talent, et ils nous ont certainement causé des ennuis de temps en temps ce soir, donc ça fait du bien de repartir d’ici avec une victoire », a déclaré Klosterman.

« Il y a beaucoup de qualité dans cette équipe. Et dans la dernière moitié de la saison, après un mauvais début de saison, nous avons remporté cinq de nos six matchs pour montrer que nous avons le talent pour concourir à un niveau élevé », a déclaré Etheridge.