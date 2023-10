Benet dépasse Normal West pour remporter le titre de la Scholastic Cup – Shaw Local

AURORA – Pour la troisième fois seulement cette saison, Benet a eu besoin de trois sets pour remporter un match.

Après avoir perdu le premier set du match de championnat de la St. Charles East Scholastic Cup contre Normal West, Benet s’est rallié pour remporter les deux derniers pour une victoire de 24-26, 25-17, 15-9 pour remporter le trophée de la première place du classement général samedi. au Centre des Grands Lacs.

Après avoir pris une avance de 15-7, Normal West s’est accroché pour devancer Benet, 26-24 dans le premier set. Menés seulement deux fois au début du deuxième set, les Redwings ont gagné 25-17. Benet a remporté le championnat avec une victoire de 15-9 au troisième set.

Genève (19-7) a terminé troisième de la Division Argent. Les Vikings ont battu Minooka (14-12) 25-21, 19-25, 18-16 lors du match pour la troisième place.

Waubonsie Valley (12-13) a battu Naperville North (14-12), 25-23, 25-20 pour remporter le trophée de la division Bronze.

Dans le match pour le titre, Normal West (29-3) a prolongé son avance à 15-7 dans le premier set grâce à la tentative de récupération de la libéro de Benet Aniya Warren. Le junior a empêché le ballon de toucher le sol, mais le ballon est sorti des limites du terrain.

Les Redwings ont effectué un retour, marquant le point suivant sur un kill de Gabby Stasys. Benet (24-2) a égalisé le set, 20-20, sur une erreur de frappe des Wildcats. Les Redwings ont pris les devants et étaient à un point du point de set, 24-22, grâce à une pointe de Sophia Chinetti.

L’élan est revenu à Normal West. Une erreur de retour de service a égalisé le match à 24. Les Wildcats ont marqué les deux points suivants pour clôturer le set.

« Nous ne sommes pas une équipe parfaite. Nous faisons tous des erreurs. Dans ce premier set, cela nous a en quelque sorte échappé. Mais nous nous sommes battus parce que nous étions très en retard », a déclaré Warren. « Nous avons tout donné, puis nous sommes revenus dans les deux années suivantes et avons fait ce que nous devions faire. »

Le début du deuxième set comportait quatre égalités et trois changements d’avance. Benet a définitivement pris l’avantage à 7-6 et s’est détaché.

« Notre énergie nous l’a définitivement ramené à la maison dans le deuxième set », a déclaré Lynney Tarnow, milieu de deuxième année de Benet. « Je pense que notre rythme nous a vraiment aidés. Le blocage était vraiment super génial. Nous nous rapprochions bien d’eux. Nous avons pu faire la transition et être là pour nous lever et attaquer.

Le point culminant du troisième set a été une fouille de Morgan Asleson. L’arrêt du Benet junior a rebondi du côté de Normal West puis hors des limites. Ce point a donné l’avantage à Benet 3-2 et les Redwings ont mené pour le reste du set.

«Nous étions sur le point de démarrer rapidement et les choses se déroulaient comme nous le souhaitions. Je pense que certaines de nos erreurs nous ont un peu rattrapés, des choses comme les services manqués et les erreurs de frappe. Vous ne pouvez tout simplement pas en donner trop à une bonne équipe », a déclaré l’entraîneur de Normal West, Kelsey Mueller. « Nous en avons eu quelques-uns dans le premier set, mais cela n’a pas vraiment fait une grande différence. Dans le deuxième set, ils ont joué un peu plus proprement, nous avons donc dû nettoyer notre équipe également.

Genève a rebondi après une défaite au deuxième set pour prendre la troisième place.

« C’était compétitif des deux côtés. Minooka est une bonne équipe. Je disais à mon équipe que ce qu’il fallait retenir de ce match, c’est qu’ils n’avaient pas abandonné. Ils courent après chaque ballon – une défense implacable », a déclaré l’entraîneur genevois Lauren Kosecki. « Je pense que c’est quelque chose que nous pouvons améliorer. Mais vers la fin, nous n’avons pas abandonné et c’est ce qui a mis fin au match.

La libéro senior Reilly Day a reconnu que son équipe est devenue plus déterminée à mesure que le match avançait.

« Nous avons vraiment compris à la fin. Tout le monde a donné tous ses efforts. Nous avons vraiment travaillé ensemble en équipe et nous avions une bonne énergie », a déclaré Day. « Même après avoir assez mal perdu le deuxième set, nous n’avons pas abandonné. »

