Maintenant, porter un masque fait partie de la vie normale, vous avez peut-être remarqué que votre maquillage en dessous ne dure pas aussi longtemps ou se dissipe? Eh bien, laissez cela faire partie du passé avec l’aide du nouveau spray Porefessional de Benefit: Super Setter.

The Porefessional: Super Setter, est un spray fixateur de maquillage multitâche qui brouille instantanément les pores et verrouille le maquillage pendant 16 heures. Le spray fixateur longue durée aide non seulement à perfectionner l’apparence du maquillage, mais laisse votre peau douce, rafraîchie et hydratée. Le brumisateur ultra-fin et sans gâchis émet la formule sous forme de nuage microfin qui se sent en apesanteur et absorbe instantanément.









Disponible maintenant pour 26 £, vous pouvez acheter le Porefessional: Super Setter sur le site Web de Benefit, LookFantastic, Feel Unique, Cult Beauty et QVC.

Les clients qui ont déjà essayé le nouveau produit de la gamme Porefessional en ont été ravis et ont laissé des critiques cinq étoiles. En fait, plus de 850 personnes lui ont donné exactement cela.

Un client a déclaré: «J’ai utilisé ce spray fixateur sur mon maquillage et il est resté en place! Même en portant mon masque sur mon visage, mon maquillage ne s’est pas autant transféré sur mon masque! Assez impressionné!

Un autre a déclaré: «Ce spray fixateur est incroyable parce que j’ai remarqué que mes pores semblaient plus petits et que la brume était super fine, pas comme les autres sprays fixateurs qui giclent un tas de produit sur votre visage. du tout. Je suis globalement satisfait de ce produit. »









Et un troisième a déclaré: «J’étais très sceptique à l’idée d’essayer cela parce que la plupart des vaporisateurs à brouillard étaient très différents. Ils enduisaient mon mascara ou laissaient mon visage gras et humide. Félicitations, celui-ci est un gardien! Il sèche presque instantanément et mon maquillage reste allumé toute la journée jusqu’à ce que je quitte le travail.

Vous pouvez soit utiliser avant d’appliquer le maquillage comme apprêt, directement sur votre pinceau estompeur pour fard à paupières ou correcteur, intensifier le pigment du fard à paupières ou simplement pour fixer et rafraîchir votre peau.

Il s’agit du quatrième article à rejoindre la gamme Porefessional, après Porefessional Face Primer, Porefessional Hydrate Face Primer et Porefessional Pearl Radiance Face Primer.

Allez-vous essayer ce spray fixateur de Benefit? Ou avez-vous essayé un autre produit dont vous ne pouvez tout simplement pas vous passer? Faites-nous savoir dans la zone de commentaires ci-dessous.