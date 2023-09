Bénéficiez jusqu’à 50 % de réduction sur les caméras de sécurité Ring pour votre maison

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles garder un œil sur votre maison est une bonne idée. Tout, des arrivées d’invités aux livraisons de colis et même les cas de mauvais acteurs à votre porte, peuvent être surveillés grâce aux caméras de sécurité à domicile. Ces gadgets ont parcouru un long chemin ces dernières années, avec plusieurs styles qui peuvent vous envoyer des alertes en temps réel, enregistrer des vidéos ou même vous permettre de parler avec quiconque se trouve chez vous.

Si vous avez envisagé d’investir dans des caméras de sécurité ou des alarmes DIY pour vous offrir une certaine tranquillité d’esprit, c’est le moment idéal. Wellbots a réduit un certain nombre de Appareils Ring jusqu’à 50 % dès maintenant, afin que vous puissiez faire le plein d’options pour garder un œil sur chaque entrée. Nous ne savons pas combien de temps durera cette offre, nous vous recommandons donc d’effectuer votre achat le plus tôt possible.

Anneau/CNET La Ring Video Doorbell Pro 2 coûte 250 $ – mais pour le moment, Wellbots a réduit le prix de ce modèle Pro de 100 $. Connectez cette caméra à votre système de sonnette existant et bénéficiez d’une alimentation continue, ainsi que d’une détection de mouvement et d’alertes, de réponses rapides préenregistrées lorsque des personnes viennent à votre porte, d’une vision nocturne infrarouge et bien plus encore.

Anneau/CNET Cette caméra intérieure enregistre des vidéos haute définition et dispose d’une vision nocturne couleur, ainsi que d’un audio bidirectionnel, d’une alarme intégrée et d’un cache de confidentialité. C’est une bonne option pour garder un œil sur un gardien ou sur vos animaux de compagnie – et en ce moment, c’est 50 % de réduction.

Anneau/CNET Si vous recherchez une sonnette vidéo à faible coût pour votre porte d’entrée, ce modèle coûte actuellement seulement 35 $ et est livré avec les capteurs de mouvement intégrés et les notifications d’alerte que vous attendez d’une caméra de sonnette. Vous devrez cependant connecter cette option à un système de sonnette existant.

Plus d’offres de caméras Ring qui valent le détour :

Ces options de caméras offrent beaucoup de flexibilité et de couverture dans et autour de votre maison. Vous pouvez également bénéficier de fonctionnalités supplémentaires lorsque vous vous inscrivez à un Anneau de protection abonnement, y compris la possibilité de consulter, partager et enregistrer les photos et vidéos capturées par vos appareils. Les forfaits commencent à 4 $ par mois. Et pour ceux qui recherchent un kit d’alarme DIY pour votre maison, Ring’s Kit Alarm Pro en huit pièces série V2 700 est actuellement réduit à 150 $, soit une économie de 100 $. Il comprend la station de base Alarm Pro, un clavier, quatre capteurs de contact, un détecteur de mouvement et un prolongateur de portée.

En savoir plus: Des moyens pratiques pour empêcher le piratage de vos caméras de sécurité domestiques