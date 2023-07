Bénéficiez d’une solide remise Prime Day sur le Realme 11 Pro + et d’autres téléphones Realme en Allemagne et au Royaume-Uni

Appareil photo haute résolution, tonnes de stockage – et n’oubliez pas le design accrocheur. Le Realme 11 Pro + est équipé du capteur Samsung HP3 de 200 MP et Amazon ne propose que la version 12/512 Go. Le modèle Plus dispose également d’un appareil photo ultra large (8 MP) et d’une charge plus rapide à 100 W, ce qui vous permet de brancher à 0 % et de débrancher 28 minutes plus tard avec une batterie complètement chargée.





Il y a aussi le Realme 11 Pro, qui est moins cher tout en offrant le même design en similicuir, un écran OLED de 6,7 pouces à 120 Hz (FHD+) et un chipset Dimensity 7050. Cependant, sa caméra principale n’a « que » une résolution de 100MP, il lui manque un module ultra large, la caméra selfie est descendue à 16MP et comme nous l’avons déjà mentionné, la charge est plus lente – bien qu’à 67W ce ne soit pas si lent, elle atteint 72% en 30 minutes, 100 % en 47 minutes (c’est avec la même batterie de 5 000 mAh que le Pro+).





Vous avez d’autres options, par exemple au lieu du 11 Pro, vous pouvez avoir un Realme GT2. Même s’il a plus d’un an à ce stade, GT2 et son Snapdragon 888 tournent autour du milieu de gamme Dimensity. Alors que la caméra principale est à la moitié de la résolution (50MP), elle a un capteur plus grand (1/1,56″ contre 1/1,8″) et donc des pixels natifs plus grands (1,0 µm contre 0,612 µm). Et celui-ci a un module ultra large 8MP pour démarrer.





Ensuite, il y a le Realme 10 et le Realme C55, deux téléphones 4G à des prix similaires. Le Realme 10 a un plus petit AMOLED de 6,4 pouces à 90 Hz, le C55 opte plutôt pour un grand écran LCD de 6,72 pouces à 90 Hz. Ils sont alimentés respectivement par les chipsets Helio G99 et G88, le 10 dispose de deux Go de RAM supplémentaires. Les caméras des deux sont assez basiques (50 + 2MP et 64 + 2MP), les batteries sont les mêmes (charge de 5 000 mAh et 33 W).









Nous terminerons avec une option bon marché, le Narzo 50A Prime. Aussi bon marché qu’il soit, le Prime ne lésine pas sur l’écran et dispose d’un écran LCD IPS de 6,6 pouces avec une résolution FHD+. L’inconvénient est que le chipset Unisoc T612 est plus lent que le G88 et que vous obtenez également moins de RAM et de stockage. La batterie a la même capacité, 5 000 mAh, mais n’a qu’une charge de 18 W.

Notez que les Realme 10, C55 et Narzo 50A Prime ont tous des emplacements microSD et des prises 3,5 mm.





Nous pouvons percevoir une commission sur les ventes éligibles.