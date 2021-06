Bénéficiez d’une remise supplémentaire de 25 % sur une sélection de styles lors de la vente semi-annuelle

— Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Reviewed. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Appel à tous les amoureux de la mode ! Nous n’en sommes qu’à une semaine de l’été, mais déjà, les économies s’envolent. Prenez Tory Burch, par exemple. La marque de créateurs organise actuellement sa célèbre vente semi-annuelle, ce qui signifie que vous pouvez profiter des goodies déjà réduits de la marque de créateurs pour une réduction supplémentaire de 25 % !

Pour obtenir l’offre, entrez simplement le code promo SUPPLÉMENTAIRE à la caisse pour économiser 25 % supplémentaires sur les articles admissibles via Lundi 5 juillet, à 23 h 59, heure du Pacifique.

Quant à ce qui est à gagner, vous trouverez des offres imbattables sur les vêtements, les accessoires et les chaussures, mais les sacs à main signature de la marque sont les vraies stars du spectacle ici – et n’ayez crainte, car nous avons rassemblé la crème de la crème.

Ce petit fourre-tout Perry à trois compartiments, pour un, peut être acheté pour 157 $ avec le code promo, une économie de 141 $ par rapport à son prix habituel de 298 $. Avec près de 200 critiques lui attribuant une note presque parfaite de 4,9 étoiles, il a tout à fait ce qui suit – et il est disponible dès maintenant dans une magnifique teinte verte Norwood.

Continuez à faire défiler pour voir nos meilleurs choix de la vente. Cependant, vous ne voudrez pas attendre trop longtemps pour magasiner, car les modèles et les couleurs les plus vendus partent rapidement.

Le meilleur sac à main Tory Burch et plus à acheter de la vente semi-annuelle

1. Un sac à main en cuir impeccablement travaillé

Pour un fourre-tout intemporel qui se sent différent du reste que vous verrez dans la rue, la sacoche en cuir Lee Radziwill sera le rêve d’un amoureux de la mode. Les critiques ont déclaré qu’ils adoraient ce « beau sac sobre » et ont fait l’éloge du matériel de verrouillage et de clé et de la bandoulière réglable de la marque. Les deux teintes classiques de noir et d’orignal sont en vente, et avec cela sur votre bras, vous chercherez des excuses pour le montrer.

Obtenez la sacoche en cuir Tory Burch Lee Radziwill pour 315 $ avec le code promo EXTRA (économisez 383 $)

2. Une robe cintrée

À 150 $ avec code promo SUPPLÉMENTAIRE, cette robe portefeuille à volants chic et flatteuse est à 70 % sur son prix catalogue original de 498 $. Selon les clients de Tory Burch, le tissu crêpe italien est confortable et « facile à porter », même avec sa taille cintrée. De nombreuses tailles sont encore disponibles, allant de 00 à 12.

Obtenez la robe portefeuille à volants Tory Burch pour 150 $ avec le code promo EXTRA (économisez 348 $)

3. Ce bracelet plaqué 18 carats

Vous n’avez pas à dépenser une fortune pour vous draper dans des boules de Tory Burch. Ce bracelet fin émaillé Kira, à l’origine de 128 $ et en vente pour 79 $, tombe à 60 $ en Canyon Flower, Floral Blue ou Golden Crest lorsque vous entrez le code promo SUPPLÉMENTAIRE. Les clients disent qu’il est facile à enfiler, qu’il s’adapte parfaitement et qu’il est encore plus beau. Il est sans nickel et en laiton plaqué or ou argent 18 carats.

Obtenez le bracelet fin émaillé Kira pour 60 $ avec le code promo EXTRA (économisez 68 $)

4. Cet élégant sac photo tissé

Un joli motif à carreaux aux couleurs classiques tissé de paille espagnole ? Oui s’il te plaît. Le sac photo à carreaux tissé McGraw comprend beaucoup de flair sous la forme de sa bandoulière en cuir assortie avec du matériel doré, un logo double « T » en cuir marron sur le devant et un gland marron festif, ce qui en fait un choix inoubliable pour le jour ou la nuit. Il est également actuellement réduit à moins de 200 $ avec le SUPPLÉMENTAIRE code promo, passant de 348 $ à 239 $ à 180 $.

Obtenez le sac photo McGraw Woven Plaid pour 180 $ avec le code promo EXTRA (économisez 168 $)

5. Cet accessoire d’organisation

Ne vous laissez pas berner par la petite taille compacte de ce portefeuille à deux volets en cuir Perry. Il y a beaucoup d’organisation à trouver à l’intérieur! Avec huit emplacements pour cartes de crédit et un porte-billets, ainsi qu’une poche extérieure zippée pour démarrer, cet accessoire en cuir, qui bénéficie d’une note presque parfaite de 4,9 étoiles, est ce que les acheteurs de Tory Burch appellent « le mélange parfait de fonctionnalité et de style ».

Obtenez le portefeuille à deux volets en cuir Perry pour 75 $ avec le code promo EXTRA (économisez 93 $)

6. Ce cabas ultra polyvalent

Lorsque vous devez simplement avoir tous vos essentiels à portée de main, vous ne voudrez pas être pris sans le petit sac fourre-tout en cuir à trois compartiments Perry, une beauté structurée en cuir grainé italien durable conçu pour tenir la distance. Autrefois 298 $ et régulièrement en vente pour 209 $, il est maintenant en vente pour seulement 157 $ à Norwood Green (c’est 47% de réduction !). Avec de nombreux compartiments intérieurs, une bandoulière pour des options de transport supplémentaires et suffisamment d’espace pour ranger en toute sécurité une tablette de 7 pouces, il n’est pas étonnant que ce fourre-tout ait plus de 185 excellentes critiques d’acheteurs qui l’appellent « juste la bonne taille » et un » sac de tous les jours parfait.

Obtenez le petit sac fourre-tout en cuir à trois compartiments Tory Burch Perry pour 157 $ avec le code promo EXTRA (économisez 141 $)

7. Ces tongs colorées

Envie d’un style créateur à moins de 50 $ ? Ne cherchez pas plus loin que ces tongs imprimées colorées, qui ont été réduites de 58 $ à 49 $ à 37 $ lorsque vous entrez le code promo SUPPLÉMENTAIRE à la caisse. Un favori de beaucoup (ils ont près de 800 critiques sur le seul site), ils seraient ultra-confortables pendant les mois d’été et pratiques pour démarrer.

Obtenez les tongs minces imprimées pour 37 $ avec le code promo EXTRA (économisez 21 $)

8. Un mini sac pour votre téléphone

Lorsque vous souhaitez garder les mains libres tout en gardant votre téléphone à portée de main, le sac bandoulière en cuir à chevrons Kira constitue une solution luxueuse et élégante. Disponible pour 150 $ avec le code en deux teintes (Redstone et Grey Heron) et 172 $ en noir et New Cream (au lieu de 328 $), ce petit choix est fait de cuir matelassé à chevrons doux comme du beurre. Il comprend le double « T » de Tory Burch dans un magnifique matériel biseauté en or et peut accueillir des téléphones de tailles allant jusqu’à un iPhone 11 Pro et un Samsung Galaxy Note 10+. Un acheteur récent l’a qualifié de « parfait à tous points de vue », ajoutant : « Je ne pouvais pas demander un meilleur crossbody. J’ai tellement aimé que j’en ai acheté un deuxième pour ma fille, et elle l’aime aussi.

Obtenez le Tory Burch Kira Leather Chevron Phone Crossbody à partir de 150 $ avec le code promo EXTRA (Économisez 156 $ à 178 $)

9. Ces mocassins en daim les mieux notés

Tory Burch est connu pour ses célèbres chaussures plates, et à en juger par la note stellaire de ces mocassins à logo en métal Miller, ceux-ci sont à la hauteur du battage médiatique. Fabriquées en daim, ces chaussures ont une semelle intérieure légèrement rembourrée qui, selon les clients, est confortable à porter. Ajoutez un talon de 0,6 pouce et un bout carré tendance, et vous aurez peut-être la paire de chaussures parfaite. Grâce à ce code Tory Burch, ils passent de 298$ à 159$ à 120$.

Obtenez les mocassins Miller Metal Logo pour 120 $ avec le code promo EXTRA (Économisez 178 $)

Achetez la vente semestrielle de Tory Burch

