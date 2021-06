Bénéficiez d’énormes réductions de prix lors de la vente semi-annuelle de Tory Burch

— Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Reviewed. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

En ce qui concerne les ventes, Amazon Prime Day 2021 est celui à mettre en signet si vous avez à cœur un nouveau Kindle, un haut-parleur intelligent ou une paire d’écouteurs, mais en ce qui concerne la mode, les meilleures offres sont plus susceptibles qu’improbables. viendra directement de vos créateurs préférés. Exemple concret ? Tory Burch. La célèbre vente semi-annuelle du site est de retour, avec 25 % de réduction supplémentaire sur les articles déjà réduits, ce qui en fait des tonnes de remises incontournables.

Pour obtenir les économies, entrez simplement le code de coupon SUPPLÉMENTAIRE dans votre panier à la caisse pour économiser sur les articles éligibles (marqués comme tels) via Lundi 5 juillet.

Vous pouvez obtenir un sac à main en cuir Tory Burch, par exemple, comme ce petit fourre-tout Perry à trois compartiments, pour aussi peu que 157 $ avec le code de son prix typique de 298 $. Ce sac de luxe, qui compte près de 200 critiques presque parfaites de 4,9 étoiles, est un favori des clients, les acheteurs louant son intérieur spacieux pour sa petite taille – pour le contexte, il est assez grand pour contenir une tablette de 7 pouces. En fait, beaucoup l’ont appelé le « sac parfait pour tous les jours ».

Les célèbres ballerines de la marque, y compris ces ballerines de charme populaires, quant à elles, une fois 268 $, tombent à 120 $ avec le même code. Fabriqués en cuir de chèvre, ils se déclinent en trois couleurs neutres différentes et arborent un double logo « T » biseauté. Elles sont également dotées d’une semelle intérieure coussinée pour plus de confort. Notez simplement que les chaussures Tory Burch ont tendance à fonctionner sur la plus petite taille, vous pouvez donc envisager de prendre une taille plus grande.

