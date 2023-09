Bénéficiez de 49 $ de réduction sur les nouveaux AirPods Pro 2 avec USB-C au lancement

Il semble que vous n’aurez plus besoin de garder un câble Lightning séparé à portée de main uniquement pour vos appareils Apple. Apple est passé au chargement USB-C avec la dernière série d’iPhone 15 et a récemment annoncé une version mise à jour des AirPods Pro de deuxième génération avec également un étui de chargement USB-C. Et, dès maintenant, vous pouvez précommander une paire de ces écouteurs les mieux notés pour seulement 200 $ chez Amazon et Best Buy, vous permettant d’économiser 49 $ par rapport au Prix ​​​​Apple Store. Il n’y a pas d’expiration définie pour cette offre, mais les remises sur les derniers appareils Apple durent rarement longtemps. Passez votre commande bientôt si vous souhaitez réaliser des économies à temps pour le lancement de ces écouteurs le vendredi 22 septembre.

Outre le nouveau port de chargement USB-C, ce sont essentiellement les mêmes écouteurs qui ont obtenu la première place sur notre liste des meilleurs écouteurs pour 2023. Ils possèdent certaines des meilleures capacités de suppression du bruit que vous trouverez sur une paire d’écouteurs, et sont équipés du processeur H2 d’Apple et sont fabriqués sur mesure. pilotes pour un son haut de gamme. Ils disposent également d’un mode transparence lorsque vous avez besoin d’être plus conscient de votre environnement et optimiseront automatiquement le volume en fonction de votre environnement. Les utilisateurs d’iPhone auront également accès à des fonctionnalités exclusives telles que l’audio spatial personnalisé et l’accès Siri mains libres. En plus du chargement USB-C, les AirPods Pro 2 disposent d’un chargement sans fil Qi et d’une autonomie impressionnante allant jusqu’à 30 heures avec une seule charge (avec le boîtier de chargement).

Pommes communiqué de presse pour les AirPods Pro mis à niveau a dévoilé d’autres améliorations à noter, telles qu’une résistance accrue à la poussière (maintenant IP54) ainsi que l’audio sans perte lorsqu’il est associé au Vision Pro, le prochain casque VR d’Apple. Nous en saurons plus sur son fonctionnement au début de l’année prochaine lors du lancement de Vision Pro, mais pour l’instant, il y a peu de différence entre les AirPods Pro 2 avec Lightning et le nouveau modèle USB-C.

Si vous êtes à la recherche d’une paire différente, vous pouvez consulter notre tour d’horizon complet de toutes les meilleures offres d’écouteurs disponibles actuellement. Et si vous souhaitez passer au nouvel iPhone d’Apple, vous pouvez consulter notre tour d’horizon de toutes les meilleures offres de précommande d’iPhone 15 pour vous aider à mettre la main sur un iPhone à moindre coût.