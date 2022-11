Bénéficiez de 30 % de réduction sur le tarif de location de base de Hertz pour le Cyber Monday

C’est la saison des voyages. Que vous planifiez un voyage de retour pour les vacances ou que vous cherchiez simplement à vous ressourcer après avoir passé Thanksgiving avec une maison pleine, Hertz a une offre spéciale qui pourrait vous aider.

Les clients peuvent économiser jusqu’à 30 % sur le tarif de base s’ils réservent jusqu’au 29 novembre sur presque toutes les catégories de voitures, y compris les véhicules électriques. (La classe de voiture de rêve est exclue.) L’offre est valable pour les prises en charge de voitures entre le 25 novembre et le 31 janvier sur les sites de l’aéroport (et jusqu’au 9 janvier sur les sites hors aéroport). Cela signifie que vous pouvez profiter de cette offre maintenant et dans la nouvelle année.

Envisagez-vous de vous rendre à la plage en voiture pendant cette saison mouvementée ? Peut-être que votre escapade de rêve est une balade rustique dans les montagnes enneigées. Dans tous les cas, vous pouvez vous rendre sur Hertz.com et sa page Cyber ​​Deals pour profiter de l’offre. Une location d’une journée minimum est requise pour profiter de l’offre.