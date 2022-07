Bénéficiez de 3 mois gratuits d’Audible Premium Plus avec cette offre Early Prime Day

Cette histoire fait partie Journée Amazon Primele guide de Crumpe pour tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

Être un Membre Amazon Premium vient avec beaucoup d’avantages. Vous bénéficiez de la livraison gratuite, de remises exclusives, d’un accès à Prime Video et plus encore. Et en ce moment, Amazon adoucit encore plus le pot avec cette offre spéciale quelques jours avant Premier jour. Jusqu’au 31 juillet, les membres Prime peuvent obtenir gratuitement trois mois d’Audible Premium Plus, d’une valeur de 45 $. Après la période d’essai, il reviendra au prix habituel de 15 $ par mois, alors assurez-vous de définir un rappel pour annuler votre abonnement avant cela si vous ne voulez pas finir par payer pour un abonnement.

Si vous n’êtes pas familier, Audible est similaire à Kindle illimité, mais uniquement pour les livres audio et les podcasts. Avec un abonnement, vous pouvez choisir parmi plus de 200 000 livres différents, des romans aux biographies en passant par les vrais crimes, et les écouter n’importe quand, n’importe où. Vous pouvez même télécharger des livres directement sur votre téléphone ou votre ordinateur afin de pouvoir les emporter avec vous hors du réseau. Et Audible Premium Plus offre également des avantages supplémentaires.

Une fois par mois, vous recevrez un crédit pour ajouter un best-seller ou un livre “premium” récemment sorti à votre bibliothèque sans frais supplémentaires. Les membres Premium Plus bénéficient également de 30 % de réduction sur le prix d’achat de tout autre titre premium et auront accès à des ventes et des remises exclusives. Si vous êtes déjà membre Prime, c’est une excellente occasion de tester ce service et de lire l’été sans frais supplémentaires. Et si vous n’êtes pas membre Prime, vous voudrez peut-être penser à vous inscrire bientôt, car Premier jour est à quelques jours.