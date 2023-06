Bénéficiez de 25 % de réduction sur un nouveau matelas chez Plank dès maintenant pour le 4 juillet

L’achat d’un nouveau matelas n’est peut-être pas aussi flashy que la mise à niveau vers la dernière technologie, mais votre matelas est l’un des éléments les plus importants de votre maison et peut affecter votre santé globale. Si vous avez du mal à vous mettre à l’aise ou à vous endormir la nuit, il est peut-être temps de passer à un matelas avec un soutien approprié. Mais vous ne devriez pas payer trop cher pour un nouveau matelas. Il existe de nombreuses offres de matelas si vous magasinez. En ce moment vous pouvez économisez 25% sur tout le site chez Plank lorsque vous utilisez du code 25 JUILLET à la caisse.

Il y a quelques matelas parmi lesquels vous pouvez choisir, y compris le Planche ferme, qui a marqué une place sur notre meilleur tour d’horizon des matelas fermes. Plank est notre matelas ferme préféré dans une boîte que vous pouvez acheter, en partie parce qu’il est rabattable, avec deux côtés de niveaux de fermeté. Un lit ferme peut vous soutenir pendant la nuit et garder votre colonne vertébrale plus alignée que certaines autres options qui peuvent ne pas offrir un soutien suffisant. Cette offre ramène le prix à 999 $ pour le modèle queen size (économisez 333 $). Notez cependant que les dormeurs plus lourds peuvent avoir besoin de plus de soutien que ce que vous pouvez trouver dans ce modèle en mousse.

Il existe également d’autres options de matelas, y compris la prime Hybride Luxe modèle. Il est plus profond, mesure plus de 13 pouces de haut, et il a des bobines TitanCore pour encore plus de soutien. À l’heure actuelle, la taille queen est réduite à 1 149 $, soit une réduction de 383 $ par rapport à son prix habituel.

Tous les achats de matelas sont accompagnés d’un essai sans risque de 120 nuits et d’une garantie de 10 ans, juste au cas où. Et assurez-vous de consulter notre tour d’horizon de toutes les meilleures ventes du 4 juillet en cours pour économiser gros sur une pléthore d’autres articles populaires pour le jour de l’indépendance.