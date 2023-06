Bénéficiez de 25 % de réduction sur tout le site chez Brooklyn Bedding pour le 4 juillet

Avec le Jour de l’Indépendance à l’horizon, de nombreux détaillants réduisent les prix avec diverses ventes du 4 juillet. L’achat de matelas peut être une entreprise coûteuse, mais en ce moment, Brooklyn Bedding offre 25% de réduction sur tout le site lorsque vous utilisez le code 25 JUILLET à la caisse. Donc, si vous cherchez à vous débarrasser de votre vieux matelas usé, c’est le moment idéal pour vous procurer l’un de nos modèles préférés à moindre coût et vous reposer tranquillement. Cette offre est disponible jusqu’au 29 juin.

Si vous recherchez le meilleur matelas sur le marché, le Brooklyn Bedding Signature Hybrid est en tête de notre liste en raison de son confort et de son prix abordable pour la plupart des acheteurs. Il a également obtenu la première place de notre tour d’horizon des meilleurs matelas hybrides, c’est donc une bonne option pour ceux qui recherchent plus de soutien que la mousse à mémoire de forme, y compris les dormeurs plus lourds. Régulièrement 1 332 $, le matelas queen size jusqu’à 999 $ lors de cette vente.

Et si vous avez tendance à vous réchauffer la nuit, cela vaut peut-être la peine de faire des folies sur le matelas hybride rafraîchissant de Brooklyn Bedding, l’Aurora Luxe, qui a également gagné une place dans notre tour d’horizon. C’est plus cher à 2 265 $, mais pendant la vente, vous pouvez obtenir le matelas queen size pour seulement 1 699 $. Il dispose d’une technologie de refroidissement spécifique, y compris une couverture de refroidissement GlacioTex pour éliminer l’excès de chaleur et vous empêcher de surchauffer pendant votre sommeil.

La société fabrique ses propres matelas de qualité et offre la livraison gratuite, ainsi qu’un essai de 120 nuits et une garantie limitée de 10 ans sur tous les achats de matelas. Il y a beaucoup de autres matelas vaut la peine d’être vérifié chez Brooklyn Bedding, ainsi que des bases réglables et de la literie, mais si vous voulez voir ce qu’il y a d’autre, vous pouvez consulter notre tour d’horizon des meilleures offres de matelas pour voir d’autres ventes en cours.

En savoir plus: Acheter un matelas ? Assurez-vous que votre nouveau lit a ces 3 choses