Bénéficiez de 25 % de réduction sur la literie, le rangement et plus encore lors de la vente de fournitures universitaires de Target

Target a une nouvelle offre sur les fournitures universitaires pour pour fournir aux étudiants des alternatives à faible coût aux produits essentiels de l’école et de la maison. Dans ce contexte, les « fournitures universitaires » désignent l’éclairage, la décoration murale, les rideaux et d’autres articles importants pour les dortoirs et les appartements.

L’une des meilleures offres de cette vente est meubles. Alors que tout ici est super simple, ce que vous obtenez ici est tout au sujet de la fonction, ce qui est vraiment tout ce dont vous avez besoin lorsque vous êtes à l’université. Cette est de 19 $ et a juste assez d’espace pour empiler tous vos manuels lorsque vous ne les emportez pas avec vous.

Habituellement, un bureau simple mais abordable est difficile à trouver, mais à partir de 38 $ (en noir et blanc), ce non seulement vous offre un lieu de travail constant, mais il dispose également de deux espaces de stockage. Vous pouvez coupler ce 42 $ avec le bureau pour plus de confort, alors que ce 210 $ se transforme en un espace où un ami peut s’écraser après une longue nuit d’études.

