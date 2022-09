Bénéficiez de 20% de réduction chez Snibbs lors de sa vente du week-end de la fête du travail sur tout le site

La douleur dans les pieds n’est pas une façon de vivre. En tant que personne qui marche presque partout, je connais une chose ou deux sur les pieds endoloris et douloureux. Sans le bon soutien, vous aurez mal en quelques minutes. De plus, si vous êtes quelqu’un qui travaille dans un poste où vous êtes toujours debout, par exemple dans le commerce de détail, il est indispensable de vous procurer des chaussures offrant un confort intégré. Au lieu de consulter les détaillants de chaussures traditionnels, jetez un coup d’œil à Snibbs, une marque de chaussures que je porte tous les jours.

À partir d’aujourd’hui et jusqu’à 5 septembrevous pouvez marquer à l’échelle du site.

Ce qui rend ces chaussures différentes, c’est plusieurs choses. Premièrement, ces chaussures sont tout aussi flexibles et durables. La partie supérieure de la chaussure se plie comme on peut s’y attendre, mais elle est plus solide. Deux, ces chaussures sont à la fois antidérapantes et résistantes à l’eau. J’ai porté ces chaussures dans la neige et la pluie, et je n’ai jamais eu l’impression que j’allais glisser sous la glace ou avoir des chaussettes détrempées sous une averse. Ces chaussures ont livré au-delà de ce que j’ai porté auparavant. Enfin, ces chaussures sont extrêmement confortables. Avec une semelle intérieure intégrée pour le soutien et une conception facile à enfiler, les chaussures Snibbs m’accompagnent depuis environ un an sans aucun signe d’usure due à une utilisation quotidienne.

Alors, que pouvez-vous obtenir en vente? Un peu. La chaussure que j’ai est la pour 108 $ (économisez 27 $). À l’origine 135 $, ces chaussures sont fabriquées à partir de presque 100 % de matériaux recyclés et sont résistantes à l’eau et faciles à marcher. Si vous voulez ces chaussures dans une couleur différente, vous pouvez accrocher la même chaussure dans et pour le même prix. Les hommes peuvent porter ces chaussures Spacecloud et pour 108 $ aussi.

Il existe quelques couleurs supplémentaires telles que le bleu ou le vert agave que vous pouvez acheter. Si vous voulez mettre vos pieds dans des chaussures conçues pour les travailleurs acharnés et les personnes debout toute la journée, rendez-vous sur pendant que vous le pouvez encore.

