Bénéfices, les données devraient donner des indices sur les mouvements de la Fed

Vendredi, Jim Cramer de CNBC a anticipé les bénéfices et le calendrier des données économiques de la semaine prochaine, qui fourniront de nouvelles informations sur la principale préoccupation de Wall Street: la campagne de hausse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale ne fera-t-elle pas basculer les États-Unis dans une récession.

“Nous voulons que la Fed parle d’un grand jeu, sans avoir besoin d’en faire trop”, a déclaré Cramer dans l’épisode de vendredi de “Mad Money”. “Parler vaut mieux que l’action. Nous voulons [Fed Chair Jerome Powell] pour effrayer l’économie et la faire ralentir sous son propre poids. Nous ne voulons pas de hausses de taux sans fin… qui détruiraient tout sur leur passage.”

Les commentaires de Cramer vendredi sont intervenus après que le marché boursier ait terminé des semaines consécutives de pertes, le S&P 500 ayant maintenant baissé de 5,6 % en décembre. La baisse est survenue alors que les investisseurs craignent de plus en plus que l’économie américaine n’entre en récession l’année prochaine. Mercredi, la Fed a relevé ses taux d’intérêt d’un demi-point de pourcentage à leur plus haut niveau en 15 ans.

Toutes les estimations des bénéfices, des revenus et des données économiques sont fournies avec l’aimable autorisation de FactSet.