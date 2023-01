Bénéfices instantanés T4 2022

Se casser Les actions ont chuté de 13% dans les échanges prolongés mardi après que la société de médias sociaux a annoncé des revenus du quatrième trimestre inférieurs aux estimations des analystes.

Voici comment l’entreprise a fait :

Bénéfice par action : 0,14 $, ajusté, contre 0,11 $ attendu, selon une enquête Refinitiv auprès des analystes

: 0,14 $, ajusté, contre 0,11 $ attendu, selon une enquête Refinitiv auprès des analystes Revenu : 1,30 milliard de dollars contre 1,31 milliard de dollars attendu, selon Refinitiv

: 1,30 milliard de dollars contre 1,31 milliard de dollars attendu, selon Refinitiv Utilisateurs actifs quotidiens mondiaux (DAU) : 375 millions contre 375,3 millions attendus, selon StreetAccount

: 375 millions contre 375,3 millions attendus, selon StreetAccount Revenu moyen par utilisateur : 3,47 $ contre 3,49 $ attendus, selon StreetAccount

Le chiffre d’affaires du trimestre était en légère hausse un an plus tôt. Comme les pairs des médias sociaux Méta et Twitter, Snap a connu une année 2022 difficile, car le ralentissement de l’économie a conduit les entreprises à réduire leurs budgets publicitaires numériques et Pommes La mise à jour de la confidentialité d’iOS a limité les capacités de ciblage.

Dans une lettre aux investisseurs, Snap l’a qualifiée d ‘”année difficile” marquée par “des vents contraires macroéconomiques, des changements de politique de plate-forme et une concurrence accrue”.

Pour l’ensemble de l’année, les ventes ont augmenté de 12 % pour atteindre 4,6 milliards de dollars en 2022. Et pour un troisième trimestre consécutif, Snap a déclaré qu’il ne fournirait pas d’indications pour la prochaine période.

“Du côté de la monétisation, nous prévoyons que l’environnement opérationnel restera difficile, car nous prévoyons que les vents contraires auxquels nous avons été confrontés au cours de l’année écoulée persisteront tout au long du premier trimestre”, a déclaré la société dans la lettre.

Snap a déclaré qu’il recentrait ses investissements pour se concentrer sur la croissance de sa communauté et de son engagement, en accélérant et en diversifiant la croissance de ses ventes et en développant des technologies de réalité augmentée.

Comme les dirigeants l’ont dit à plusieurs reprises aux analystes l’année dernière, la plate-forme publicitaire en ligne de l’entreprise a été conçue pour être facile à utiliser et pour permettre aux marques de lancer rapidement des campagnes. Mais sa simplicité signifiait également que les entreprises pouvaient rapidement suspendre les campagnes, ce qui avait un impact important sur les finances de Snap.

Se casser annoncé en août, il licencierait 20% de ses effectifs de plus de 6 000 employés. La société a également mis de côté plusieurs projets au cours de l’année, notamment son drone de prise de photos et ses émissions premium Snap Originals.

Les actions Snap ont plongé de 81% l’année dernière. L’action a récupéré une partie de ses pertes, augmentant de 29 % en janvier, parallèlement à une reprise plus large de la technologie.

Les investisseurs auront une image plus claire de l’état du marché de la publicité en ligne plus tard cette semaine. Meta publie mercredi les résultats du quatrième trimestre, suivis de Alphabet et Amazone jeudi.

