Bénéfices instantanés T3 2022

Instantané les actions ont chuté de plus de 20% dans les échanges prolongés jeudi après que la société de médias sociaux a annoncé des revenus plus faibles que prévu pour le troisième trimestre. C’est le premier pic de Wall Street dans l’état actuel du marché de la publicité en ligne en difficulté.

Voici les chiffres clés.

Bénéfice par action : 8 cents, ajusté, contre une petite perte juste en deçà de l’équilibre attendu, selon une enquête Refinitiv auprès des analystes

: 8 cents, ajusté, contre une petite perte juste en deçà de l’équilibre attendu, selon une enquête Refinitiv auprès des analystes Revenu : 1,13 milliard de dollars contre 1,14 milliard de dollars attendu, selon Refinitiv

: 1,13 milliard de dollars contre 1,14 milliard de dollars attendu, selon Refinitiv Utilisateurs actifs quotidiens mondiaux (DAU): 363 millions contre 358,2 millions attendus, selon StreetAccount

Le chiffre d’affaires de Snap au troisième trimestre a augmenté de 6 % par rapport à l’année précédente, la première fois qu’il a plongé dans un chiffre depuis les débuts de la société sur le marché public en 2017. Pendant ce temps, alors même qu’elle a annoncé un bénéfice ajusté surprise, la perte nette de Snap a bondi de 400 % pour atteindre 360 ​​millions de dollars. , en partie en raison d’une charge de restructuration de 155 millions de dollars.

Les utilisateurs actifs quotidiens ont augmenté de 19 % d’une année sur l’autre, ce qui montre que l’entreprise est toujours en mesure d’attirer des personnes vers le service malgré les difficultés du côté commercial. Le revenu moyen par utilisateur (ARPU) a diminué de 11 % à 3,11 $.

En août, Snap a annoncé qu’il licencierait 20% des quelque 6 000 employés de l’entreprise dans le cadre d’un plan de restructuration majeur. Les indemnités de départ et les coûts connexes ont constitué une grande partie de la charge de restructuration de la période.

“Ce trimestre, nous avons pris des mesures pour concentrer davantage nos activités sur nos trois priorités stratégiques : développer notre communauté et approfondir leur engagement envers nos produits, réaccélérer et diversifier la croissance de nos revenus et investir dans la réalité augmentée”, a déclaré le PDG de Snap, Evan Spiegel, dans un communiqué. . La croissance des utilisateurs “continue d’élargir nos opportunités à long terme alors que nous naviguons dans cet environnement macroéconomique volatil”, a-t-il déclaré.

Snap a également déclaré dans une lettre aux investisseurs qu’il ne donnerait pas d’indications pour le deuxième trimestre consécutif.

“La visibilité prospective des revenus reste incroyablement difficile, et cela est aggravé par le fait que les revenus du quatrième trimestre sont généralement générés de manière disproportionnée dans la seconde moitié du trimestre, ce qui

réduit davantage notre visibilité », a déclaré la société.

La société a ajouté qu’il est “probable que la croissance des revenus d’une année sur l’autre ralentisse à mesure que nous progressons au quatrième trimestre, en grande partie en raison du fait que le quatrième trimestre a toujours été relativement plus dépendant des produits axés sur la marque.

les revenus publicitaires, qui ont légèrement diminué d’une année sur l’autre au cours du dernier trimestre.”

Pommes La mise à jour de confidentialité de 2021 pour iOS reste un obstacle à la capacité de Snap à suivre les utilisateurs sur le Web, affaiblissant ainsi son activité de publicité en ligne. Les sociétés de médias sociaux rivales, notamment Facebook, ont également été touchées par les changements d’Apple. Parent Facebook Méta publie ses résultats trimestriels la semaine prochaine.

Le ralentissement économique et le potentiel de récession ont également conduit de nombreux annonceurs à suspendre ou à réduire leurs dépenses pour leurs campagnes.

Les actions Snap ont perdu plus des trois quarts de leur valeur cette année et sont en baisse de plus de 30 % depuis juillet, lorsque la société a annoncé des résultats du deuxième trimestre qui ont manqué les résultats supérieurs et inférieurs. Comme au deuxième trimestre, le conseil d’administration de Snap a autorisé un programme de rachat d’actions pouvant atteindre 500 millions de dollars. La société disposait de 4,4 milliards de dollars en espèces, quasi-espèces et titres négociables au 30 septembre.

Dans le cadre de son plan de réduction des coûts, Snap a déclaré au cours du trimestre qu’il fermerait plusieurs projets coûteux, dont son drone Pixy, qu’il prévoyait de vendre pour 230 dollars. Snap a également mis fin à la production de ses émissions premium Snap Originals.

Dans le communiqué de jeudi, Snap a déclaré que son service d’abonnement Snapchat+ “a atteint plus de 1,5 million d’abonnés payants au troisième trimestre et est désormais proposé dans plus de 170 pays”. Snap a lancé le service d’abonnement en juin pour permettre aux utilisateurs d’accéder à des fonctionnalités exclusives et préliminaires pour 3,99 $ par mois.

