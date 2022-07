Bénéfices instantanés T2 2022

C’est le dernier chapitre d’une année difficile pour Snap, dont l’action a perdu près des deux tiers de sa valeur en 2022. En mai, Snap a déclaré qu’il n’atteindrait pas les objectifs du deuxième trimestre qu’il avait fixés le mois précédent, ce qui a conduit à un 43 % de chute du cours de l’action. À l’époque, Snap évoquait un environnement macroéconomique qui se détériorait beaucoup plus rapidement que prévu.

Les co-fondateurs Evan Spiegel, le PDG, et le chef de la technologie Bobby Murphy ont accepté de nouveaux contrats de travail qui les maintiendront dans leur emploi jusqu’en janvier 2027 au moins.

Les actions de Snap ont chuté de plus de 25% dans les échanges prolongés jeudi après que la société de médias sociaux ait rapporté avoir été décevante résultats du deuxième trimestre et a déclaré qu’il prévoyait de ralentir l’embauche en raison de l’affaiblissement de la croissance des revenus.

Même avec les conseils réduits, Snap manquait toujours les estimations. Les revenus ont augmenté de 13% par rapport à il y a un an, alors que les analystes s’attendaient à une croissance de 16%.

“Le deuxième trimestre de 2022 s’est avéré plus difficile que prévu”, a déclaré Snap dans la lettre aux investisseurs. La société a déclaré qu’elle prévoyait désormais de “ralentir considérablement notre taux d’embauche, ainsi que le taux de croissance des charges d’exploitation”.

Snap a attribué ses résultats décevants au ralentissement de la demande pour sa plateforme publicitaire en ligne. De plus, une économie difficile, la mise à jour iOS 2021 d’Apple et la concurrence accrue d’entreprises comme TikTok ont ​​​​amené les spécialistes du marketing à réduire leurs dépenses.

Snap a déclaré que même certaines entreprises relativement saines limitaient leurs engagements en raison de la “pression des coûts des intrants due à l’inflation”.

“Dans certains secteurs à forte croissance, les entreprises réévaluent les niveaux d’investissement au milieu de la hausse du coût du capital, qui se reflète également dans les budgets de campagne et le niveau des enchères par action”, a déclaré Snap.

Snap a également annoncé un programme de rachat d’actions pouvant atteindre 500 millions de dollars. Et pour leurs nouveaux contrats de travail, Spiegel et Murphy recevront un salaire annuel de 1 $ et aucune rémunération en actions.

Plus tôt cette semaine, Snap a lancé Snapchat pour le Web, une version de bureau de l’application mobile Snapchat que les gens peuvent utiliser pour envoyer des messages et passer des appels vidéo avec leurs contacts Snap.

Snap a dévoilé une nouvelle application de bureau peu de temps après le lancement de son plan d’abonnement payant Snapchat +, qui coûte 3,99 $ par mois et permet aux utilisateurs d’accéder aux premières fonctionnalités et de voir qui a consulté leurs Snaps.

Les investisseurs auront bientôt une image plus claire de l’environnement publicitaire en ligne. Twitter devrait publier les résultats vendredi matin, suivi par Alphabet et Meta la semaine prochaine.

Les actions Meta et Pinterest ont chuté de 5% dans les échanges après les heures de fermeture jeudi, tandis que les actions Alphabet ont baissé de 2,9% et Twitter de 1,5%.

La capitalisation boursière de Snap a culminé à 136 milliards de dollars en septembre. Sur la base des prix après les heures de bureau, la société vaut désormais 20 milliards de dollars.

REGARDEZ: La réalité augmentée est importante pour la croissance de notre entreprise, déclare Spiegel