Bénéfices Fastly (FSLY) T2 2021

Les actions de Fastly ont chuté jusqu’à 19% dans les échanges prolongés mercredi après le fournisseur de réseau de diffusion de contenu signalé chiffre d’affaires plus faible que prévu suite à une panne et prédit des pertes plus importantes que prévu pour les prochains trimestres.

Voici comment l’entreprise a fait, par rapport aux attentes des analystes, selon Refinitiv :

Gains: Perte de 15 cents par action, ajustée, contre une perte de 17 cents attendue

Perte de 15 cents par action, ajustée, contre une perte de 17 cents attendue Revenu: 85,1 millions de dollars contre 85,73 millions de dollars attendus

Le chiffre d’affaires a augmenté d’environ 14 % au deuxième trimestre, mais une panne le 8 juin qui a touché la quasi-totalité des clients de Fastly a entraîné une diminution du volume de trafic et a conduit Fastly à accorder des crédits aux clients. Le temps d’arrêt a causé des problèmes techniques pour le service de diffusion en direct Twitch d’Amazon, le New York Times et Reddit, entre autres.

« Nous nous attendons à voir un impact en aval sur les revenus de la panne à court et moyen terme alors que nous travaillons avec nos clients pour ramener leur trafic à des niveaux normaux », a écrit le PDG de Fastly, Joshua Bixby, dans une lettre aux actionnaires. L’un des 10 principaux clients de Fastly n’a pas renvoyé son trafic vers l’infrastructure de l’entreprise, a-t-il écrit.

De plus, certaines organisations ont retardé les déploiements sur Fastly.

« Nous pensons que ce trafic arrivera sur le réseau en 2021, mais plus tard que ce que nous avions initialement prévu », a écrit Bixby.

En ce qui concerne les prévisions, Fastly voit désormais une perte ajustée au troisième trimestre de 21 cents à 18 cents par action sur un chiffre d’affaires de 82 à 85 millions de dollars. Les analystes interrogés par Refinitiv s’attendaient à une perte de 9 cents par action sur 98 millions de dollars de revenus.

Pour l’ensemble de l’année, Fastly a appelé à une perte ajustée de 65 cents à 57 cents par action sur des revenus de 340 à 350 millions de dollars. Les analystes interrogés par Refinitiv recherchaient une perte de 43 cents par action sur 382,8 millions de dollars de revenus.

