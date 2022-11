Bénéfices de Walmart (WMT) T3 2023

Walmart mardi publiera ses résultats du troisième trimestre fiscal avant la cloche, alors que le géant de la vente au détail s’adresse aux clients pressés par l’inflation et se prépare pour le pic de la saison des fêtes.

Voici ce que Wall Street attend pour le trimestre, selon les estimations du consensus Refinitiv :

Bénéfice par action : 1,32 $ attendu

Chiffre d’affaires : 147,75 milliards de dollars attendus

Walmart et ses concurrents naviguent dans un contexte plus difficile qu’au cours des deux années précédentes. L’inflation est proche des sommets de quatre décennies. Les stocks excédentaires encombrent les arrière-boutiques et les entrepôts. Et les consommateurs dépensent de l’argent pour les voyages, les parcs d’attractions et plus encore à mesure que les inquiétudes de Covid s’estompent.

Pour augmenter les ventes, Walmart, Amazone , Cible et d’autres détaillants ont lancé la saison des fêtes plus tôt. Walmart a organisé son propre événement de vente en octobre pour coïncider avec le deuxième événement de vente de type Prime Day d’Amazon de l’année. Walmart diffuse également les offres du Black Friday bien avant le lendemain de Thanksgiving, avec de nouvelles promotions qui tombent tous les lundis de novembre.

Cependant, alors que l’inflation est à son comble, Walmart pourrait bénéficier de sa force en matière d’épicerie et de sa réputation de prix bas. C’est le plus grand épicier du pays, avec environ 56% de ses revenus annuels provenant de l’épicerie au cours du dernier exercice.

Déjà, Walmart a déclaré avoir attiré de nouveaux clients à revenu plus élevé. En août, le directeur financier de Walmart, John David Rainey, a déclaré à CNBC qu’environ les trois quarts des gains de parts de marché de Walmart dans le secteur alimentaire provenaient de clients dont le revenu annuel du ménage était de 100 000 $ ou plus.

En faisant miroiter des produits d’épicerie et des produits de première nécessité moins chers, Walmart espère pouvoir également inciter les acheteurs de l’autre côté de l’allée à acheter des vêtements, des jouets et d’autres articles.

L’inflation a cependant pesé sur le discounter. Walmart a réduit ses perspectives de bénéfices pour l’année complète en juillet, affirmant que les acheteurs achètent moins d’articles discrétionnaires car ils dépensent davantage pour les produits de première nécessité.

Il a déclaré qu’il s’attend à ce que les ventes des magasins comparables de Walmart aux États-Unis augmentent d’environ 3%, hors carburant, pour le second semestre, ou d’environ 4% pour l’année complète. Il prévoit que le bénéfice ajusté par action diminuera entre 9% et 11% pour l’ensemble de l’année.

Les actions de Walmart ont baissé d’environ 4 % jusqu’à présent cette année, surpassant la baisse d’environ 17 % de l’indice S&P 500. Les actions de la société ont clôturé lundi à 138,39 dollars, portant la valeur marchande de Walmart à environ 375,62 milliards de dollars.