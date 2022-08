Bénéfices de Walmart (WMT) T2 2023

Walmart publiera ses résultats du deuxième trimestre avant la cloche mardi, alors que les détaillants font face à un contexte économique incertain et aux consommateurs qui se sentent pincés par l’inflation.

Voici ce que les analystes s’attendent à ce que la société rapporte pour le trimestre, selon les estimations consensuelles de Refinitiv :

Bénéfice par action : 1,62 $ attendu

Chiffre d’affaires : 150,81 milliards de dollars attendus

Les bénéfices de Walmart sont sous pression car ses clients achètent moins d’articles à marge élevée, tels que les vêtements et l’électronique. Le mois dernier, le discounter a réduit ses perspectives de bénéfices trimestriels et annuels, affirmant que ses acheteurs ont moins de dollars à dépenser pour des marchandises discrétionnaires car ils sont obligés de dépenser plus pour des produits de première nécessité comme la nourriture et le carburant.

D’autre part, Walmart a déclaré qu’il gagnait des parts de marché dans son secteur de l’épicerie, car de plus en plus d’acheteurs sont soucieux de leur budget et se tournent vers ses magasins et son site Web pour des aliments et des produits de première nécessité à bas prix. Cela a fait augmenter les attentes pour les ventes des magasins comparables en raison des gains dans l’épicerie. Les produits d’épicerie sont moins rentables que les marchandises comme les vêtements.

Le détaillant s’est également tourné vers de nouvelles sources de revenus pour stimuler la croissance. Walmart a annoncé lundi avoir conclu un accord avec Paramount Global pour offrir gratuitement son service de streaming Paramount + aux clients qui font partie du programme d’adhésion de Walmart. Walmart + coûte 98 $ par an, ou 12,95 $ par mois, et comprend d’autres avantages, tels que la livraison gratuite des achats en ligne et des remises sur le carburant.

À la clôture de lundi, les actions de Walmart ont baissé d’environ 8 % jusqu’à présent cette année. Les actions ont clôturé lundi à 132,60 dollars, portant la valeur marchande de la société à 363,48 milliards de dollars.

Cette histoire se développe. Veuillez vérifier les mises à jour.