Bénéfices de Walmart (WMT) T1 2023

Walmart publiera ses résultats mardi avant la cloche, alors que les investisseurs et les économistes recherchent des indices sur la façon dont les consommateurs américains supportent l’inflation – et s’ils ont commencé à réduire leurs dépenses.

Voici ce que Wall Street attend pour le premier trimestre fiscal de la société, selon les estimations du consensus Refinitiv :

Bénéfice par action : 1,48 $ attendu

Chiffre d’affaires : 138,94 milliards de dollars attendus

En tant que plus grand détaillant du pays, les ventes de Walmart peuvent refléter des tendances économiques plus larges et le sentiment des consommateurs. Par exemple, alors que les Américains recevaient leurs premières doses de vaccins Covid-19 il y a un an, le détaillant à grande surface a déclaré avoir vu une augmentation des ventes d’articles liés aux soins personnels, aux célébrations et aux voyages, y compris le blanchisseur de dents et de nouveaux vêtements. Désormais, les observateurs de l’industrie rechercheront des signes d’acheteurs préférant des marques moins chères ou des emballages plus petits ou sautant des articles discrétionnaires comme les vêtements et l’électronique.

Le rapport sur les bénéfices de Walmart coïncide avec une autre mesure très suivie. Le gouvernement publiera mardi matin les chiffres des ventes au détail pour le mois d’avril. Les nouveaux points de données donneront aux marchés un « bâton de mesure », a déclaré Steph Wissink, analyste de détail pour Jefferies.

“Walmart touche beaucoup de consommateurs américains”, a-t-elle déclaré. “Il a également un pouls très fort sur un segment de consommateurs qui a tendance à être le plus sensible.”

L’inflation reste à son plus haut niveau depuis près de quatre décennies. Le indice des prix à la consommationune large mesure des prix des biens et services, a augmenté de 8,3% en avril par rapport à il y a un an, selon le Bureau of Labor Statistics.

L’épicerie, la principale catégorie de ventes de Walmart, est l’une des catégories les plus durement touchées. Le coût des aliments a augmenté de 9,4 % en avril sur une base de 12 mois, selon les données non ajustées du BLS.

Les coûts du gaz ont également grimpé à une moyenne nationale de 4,483 $ le gallon à partir de lundi, selon AAA – avec des prix encore plus élevés sur la côte ouest et dans le nord-est. Les prix à la pompe ont commencé à grimper sensiblement en mars alors que la Russie faisait la guerre à l’Ukraine.

L’inflation devrait entraîner une augmentation des ventes de Walmart, les acheteurs se tournant vers le détaillant en raison de sa réputation de valeur, a déclaré Chris Horvers, analyste de la vente au détail chez JP Morgan. Cependant, a-t-il dit, à plus long terme, le discounter fait face à des risques si les ménages à faible revenu n’achètent que des produits de première nécessité ou s’il doit réduire ses bénéfices pour maintenir les prix bas.

“Walmart est à un moment où ils gagnent des parts de marché”, a-t-il déclaré. “Si l’environnement continue tel qu’il est, vous allez devoir voir Walmart commencer à investir dans les prix et en même temps, vous pourriez avoir – pour le bas de l’échelle [income] entonnoir – perte autour des catégories les plus discrétionnaires ainsi que certains des consommateurs échangent de Walmart vers le canal des magasins à un dollar. »

Les actions de Walmart ont clôturé lundi à 148,21 $. L’action a augmenté d’environ 2,5 % jusqu’à présent cette année, surperformant le marché au sens large alors que les investisseurs recherchent les biens de consommation de base dans l’incertitude économique. La capitalisation boursière de la société est de près de 408 milliards de dollars.

Cette histoire se développe. Veuillez vérifier les mises à jour.