Bénéfices de Snap (SNAP) T2 2021

L’action de Snap a augmenté de plus de 16% jeudi après que la société a annoncé ses résultats du deuxième trimestre, dépassant les attentes dans tous les domaines pour les bénéfices, les revenus et la croissance des utilisateurs.

Voici ce que Snap a rapporté par rapport aux estimations de Wall Street :

Résultat ajusté par action : 10 cents contre 1 cent prévu de perte par Refinitiv

10 cents contre 1 cent prévu de perte par Refinitiv Revenu: 982 millions de dollars contre 846 millions de dollars prévus par Refinitiv

982 millions de dollars contre 846 millions de dollars prévus par Refinitiv Utilisateurs actifs quotidiens mondiaux (DAU) : 293 millions contre 290,3 millions par StreetAccount

293 millions contre 290,3 millions par StreetAccount Revenu moyen par utilisateur (ARPU): 3,35 $ contre 2,92 $ par StreetAccountt

Snap a déclaré que la société n’était pas affectée par les changements de confidentialité d’iOS 14.5 d’Apple, comme elle l’avait prévu. Cela était dû au déploiement plus tardif que prévu de la mise à jour du système d’exploitation mobile, à la lenteur des utilisateurs d’iOS à mettre à jour leurs appareils et à l’observation par Snap de « taux d’inscription plus élevés que ceux que nous constatons généralement dans l’ensemble du secteur, ce qui, selon nous, est dû en partie à la confiance que notre communauté a dans nos produits et notre entreprise », a déclaré Jeremi Gorman, directeur commercial de Snap, dans ses remarques préparées.

« Cela nous a donné plus de temps avec les annonceurs pour naviguer dans la transition, mais cela signifie également que les effets de ces changements se produiront plus tard que prévu », a déclaré Gorman.

La perte nette de Snap a diminué de 53% à 152 millions de dollars, contre une perte de 326 millions de dollars il y a un an.

Snap a signalé 293 millions d’utilisateurs actifs quotidiens, en hausse de près de 5% par rapport aux 280 millions signalés par la société en avril. Ce chiffre est en hausse de plus de 23% par rapport aux 238 millions d’utilisateurs quotidiens signalés par la société l’année précédente.

Snap s’attend à une croissance des revenus d’une année sur l’autre de 58 % à 60 % pour le troisième trimestre, a indiqué la société. C’est en baisse par rapport à la croissance annualisée de 116% du chiffre d’affaires enregistrée au deuxième trimestre. Snap s’attend à atteindre environ 301 millions de DAU au troisième trimestre, a déclaré la société dans ses remarques préparées.

« Cette fourchette reflète notre meilleure estimation actuelle de l’impact potentiel des perturbations anticipées associées aux changements de la plate-forme iOS », a déclaré Derek Andersen, directeur financier de Snap, dans ses remarques préparées.

La société a déclaré que la résurgence des cas de Covid-19 présente un environnement opérationnel incertain avant le troisième trimestre.