Bénéfices de Netflix (NFLX) T2 2021

La plupart des yeux étaient rivés sur ce que Netflix anticipait pour son troisième trimestre. Netflix a déclaré qu’il anticipait 3,5 millions d’ajouts nets, tandis que les investisseurs avaient anticipé 4,87 millions d’ajouts nets d’abonnés au troisième trimestre, selon les données de FactSet. Une grande partie de l’optimisme vient de la liste de contenu à venir de Netflix, car une grande partie a été repoussée au second semestre de cette année et à l’année prochaine.

« COVID a créé une certaine instabilité dans la croissance de nos membres (croissance plus élevée en 2020, croissance plus lente cette année), qui fait son chemin. Nous continuons à nous concentrer sur l’amélioration de notre service pour nos membres et leur apporter les meilleures histoires du monde « , a déclaré la société dans une lettre aux investisseurs.

« Si nous atteignons nos prévisions, nous aurons ajouté plus de 54 millions d’ajouts nets payés au cours des 24 derniers mois ou 27 millions sur une base annualisée sur cette période, ce qui est cohérent avec notre taux annuel d’ajouts nets avant COVID », a déclaré la société. mentionné.

La société a confirmé qu’elle s’avançait également dans l’espace de jeu. Netflix a déclaré qu’il considérait le jeu comme une nouvelle catégorie de contenu, le comparant à son expansion dans les films originaux, l’animation et la télévision non scénarisée.

Les jeux potentiels seront inclus dans les abonnements Netflix sans frais supplémentaires, a indiqué la société. Dans un premier temps, l’accent sera mis sur les jeux mobiles.

« Nous sommes plus que jamais enthousiasmés par notre offre de films et de séries télévisées et nous nous attendons à une longue piste d’investissements et de croissance croissants dans toutes nos catégories de contenu existantes, mais puisque nous sommes près d’une décennie dans notre poussée dans la programmation originale, nous pensons que le le moment est venu d’en savoir plus sur la valeur des jeux pour nos membres », a déclaré la société.

La société a récemment embauché le directeur du jeu vidéo Mike Verdu de Facebook, où il était vice-président de la réalité augmentée et du contenu de réalité virtuelle, alors que la société s’engage davantage dans le jeu.

Netflix est également confronté à la pression de comparaisons difficiles d’une année sur l’autre, car l’année dernière, les consommateurs étaient au milieu de la pandémie de Covid-19 et passaient beaucoup plus de temps en ligne et avaient besoin de divertissement.

Netflix a déclaré qu’au deuxième trimestre, son engagement par ménage membre était en baisse par rapport à l’année dernière, mais qu’il était toujours en hausse de 17% par rapport au deuxième trimestre 2019.

« La pandémie a créé une instabilité inhabituelle dans notre croissance et fausse les comparaisons d’une année à l’autre, car l’acquisition et l’engagement par ménage membre ont augmenté au cours des premiers mois de COVID », a rapporté la société.

Cette histoire se développe. Veuillez actualiser pour les mises à jour.

