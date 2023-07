Bénéfices de Netflix (NFLX) 2T 2023

Netflix publie mercredi ses résultats du deuxième trimestre et les investisseurs prêteront une attention particulière à la répression du géant du streaming contre le partage de mots de passe, ainsi qu’au niveau financé par la publicité récemment lancé.

Les analystes prédisent – ​​et certaines sources de données l’ont montré – que la base d’abonnés de Netflix bénéficiera du déploiement printanier de sa répression des mots de passe.

actualités liées à l’investissement

Voici ce que les analystes attendent pour le trimestre, selon Refinitiv :

Gains: 2,86 $ par action

2,86 $ par action Revenu: 8,30 milliards de dollars

En mai, Netflix a commencé à alerter les membres sur sa nouvelle politique de partage, qui empêche les profiteurs de partager des comptes. En vertu de la nouvelle politique, les membres peuvent soit transférer un profil à une personne extérieure à leur foyer afin qu’ils puissent payer leur propre compte, soit le titulaire du compte peut payer des frais supplémentaires de 7,99 $ par personne.

Netflix a vu sa base d’abonnés augmenter des semaines après le déploiement, selon un rapport d’Antenna. Les analystes de Wells Fargo et MoffettNathanson ont également attendre pour voir un coup de pouce aux ajouts d’abonnés.

Wells Fargo relève son estimation des ajouts nets du deuxième trimestre de 1,5 million à 2,1 millions, selon une note de l’analyste Steven Cahall cette semaine.

Les investisseurs surveilleront également tous les détails fournis par Netflix sur son niveau récemment lancé, moins cher et financé par la publicité. Netflix a introduit à la fois la nouvelle politique de partage et le niveau publicitaire au cours de la dernière année dans le cadre de sa réponse à sa première perte d’abonnés en plus d’une décennie en 2022.

Mercredi, Netflix a confirmé avoir supprimé son forfait « de base » sans publicité, faisant de son forfait standard avec publicités son option la moins chère à 6,99 $ par mois. Les niveaux standard et premium sans publicités coûtent respectivement 15,49 $ et 19,99 $ par mois.

L’action de Netflix a augmenté avec le déploiement de ces initiatives. Les actions de la société ont grimpé de plus de 60% cette année, et elle a atteint un sommet de 52 semaines mardi alors que l’on s’attendait à ce qu’elle affiche une croissance ce trimestre.

Les entreprises de médias se sont davantage tournées vers le streaming financé par la publicité comme moyen d’atteindre la rentabilité.

Lors de sa présentation aux annonceurs en mai, Netflix a dévoilé peu de détails sur son niveau financé par la publicité, mais suffisamment pour faire grimper son stock. La société a déclaré qu’elle comptait 5 millions d’utilisateurs actifs pour le nouveau niveau et que 25 % de ses nouveaux clients s’inscrivaient au niveau dans les zones où il est disponible.

Les effets des grèves des écrivains et des acteurs d’Hollywood seront également à l’esprit pendant les gains. Alors que l’industrie des médias traverse l’une de ses périodes les plus tumultueuses depuis des années, des acteurs ont récemment rejoint des écrivains sur la ligne de piquetage, fermant pratiquement Hollywood.

Netflix devrait s’en tirer mieux que les autres entreprises de médias pendant la grève en raison de son large éventail de contenus, en particulier de sources internationales.