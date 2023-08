Bénéfices de Home Depot (HD) T2 2023

Dépôt à domicile a dépassé les attentes en matière de bénéfices mardi, mais a enregistré une baisse des ventes de 2% d’une année sur l’autre, les clients restant méfiants vis-à-vis des gros achats et des grands projets.

C’était la première fois en trois trimestres que la société dépassait les attentes de revenus de Wall Street.

Pourtant, le détaillant de rénovation domiciliaire basé à Atlanta a réitéré ses prévisions pour l’exercice malgré le rythme, affirmant qu’il s’attend toujours à ce que les ventes et les ventes comparables diminuent entre 2% et 5% par rapport à la période de l’année précédente. Il avait abaissé les prévisions au dernier trimestre.

Dans une interview mardi, le directeur financier Richard McPhail a déclaré que la société avait constaté « une prudence continue de la part des consommateurs en ce qui concerne les billets plus importants et les dépenses plus discrétionnaires ».

Il a déclaré que la dynamique clé de la pandémie s’inverse également. Les chefs d’entreprise « ne s’attendent pas à voir une inflation significative au second semestre ». Il a ajouté que la perturbation de la chaîne d’approvisionnement est « largement derrière nous ».

Voici ce que le détaillant a rapporté pour la période de trois mois qui s’est terminée le 30 juillet par rapport à ce que Wall Street prévoyait, sur la base d’une enquête auprès des analystes de Refinitiv :

Bénéfice par action : 4,65 $ contre 4,45 $ attendu

Chiffre d’affaires : 42,92 milliards de dollars contre 42,23 milliards de dollars attendus

La société a déclaré un bénéfice net au deuxième trimestre de 4,66 milliards de dollars, ou 4,65 dollars par action, contre 5,17 milliards de dollars, ou 5,05 dollars par action, un an plus tôt. Les revenus ont chuté d’une année sur l’autre, passant de 43,79 milliards de dollars.

Les actions de la société ont glissé de moins de 1 % dans les échanges avant commercialisation.

Home Depot fait face à un contexte de vente plus difficile, alors que la demande de projets de bricolage et d’entrepreneurs se normalise après près de trois ans de demande inhabituellement élevée. Le directeur financier de la société, Richard McPhail, a déclaré aux investisseurs plus tôt cette année que 2023 marquerait une année de modération, les clients revenant à des schémas pré-pandémiques plus typiques.

En plus de cela, le détaillant est confronté à un marché du logement en baisse, à l’inflation et au passage des consommateurs à dépenser davantage en services plutôt qu’en biens.

Les ventes comparables aux États-Unis et à l’échelle de l’entreprise ont diminué de 2 % au cours du deuxième trimestre fiscal. Il s’agit du troisième trimestre consécutif de baisse des ventes comparables aux États-Unis.

Le total des transactions des clients a chuté d’environ 2 % par rapport à la période de l’année précédente, mais le ticket moyen était à peu près stable à 90,07 $.

Home Depot a déclaré dans son communiqué sur les résultats que le conseil d’administration de la société avait approuvé 15 milliards de dollars de rachats d’actions, qui prendront effet mardi.

À la clôture de lundi, les actions de Home Depot ont augmenté de 4 % jusqu’à présent cette année. Cela est à la traîne derrière le gain de près de 17 % du S&P 500. Les actions ont clôturé à 329,95 $ lundi, en baisse de moins de 1 %.

