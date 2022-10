Bénéfices de Delta Air Lines (DAL) 3T 22

Delta Airlines s’attend à enregistrer un autre bénéfice au cours du dernier trimestre de l’année et a déclaré que les voyages d’agrément et d’affaires continuent de se redresser.

Le transporteur a déclaré jeudi qu’il s’attend à un bénéfice par action de 1 à 1,25 dollar au quatrième trimestre, avec des revenus dépassant la même période de 2019 de 5 à 9 %, signe que les tarifs aériens plus élevés resteront fermes.

Les actions de Delta ont augmenté de plus de 4% dans les échanges avant commercialisation après le rapport.

Pour le troisième trimestre, Delta a déclaré un bénéfice net de 695 millions de dollars, ou 1,08 dollar par action, sur un chiffre d’affaires record de près de 14 milliards de dollars, résultat d’une augmentation des voyages d’été avec des tarifs élevés pour correspondre. En ajustant les éléments ponctuels, Delta a enregistré un bénéfice par action de 1,51 $, tandis que les revenus ajustés s’élevaient à 12,8 milliards de dollars, 3 % au-dessus des niveaux de 2019, malgré un calendrier plus court.

“La reprise des voyages se poursuit alors que les dépenses des consommateurs se tournent vers les expériences et que la demande s’améliore dans les entreprises et à l’international”, a déclaré le PDG Ed Bastian dans un communiqué sur les résultats.

Voici comment Delta s’est comporté au troisième trimestre, par rapport aux attentes de Wall Street basées sur les estimations consensuelles de Refinitiv :

Bénéfice ajusté par action : 1,51 $ contre 1,53 $ attendu.

1,51 $ contre 1,53 $ attendu. Chiffre d’affaires ajusté : 12,84 milliards de dollars contre 12,87 milliards de dollars attendus.

La compagnie aérienne basée à Atlanta est le premier transporteur américain à publier ses résultats du troisième trimestre, et ses prévisions optimistes surviennent alors que des nuages ​​​​se forment sur d’autres industries, comme certains détaillants. Compagnies aériennes américaines qui publie ses résultats trimestriels la semaine prochaine, a relevé mardi ses prévisions de revenus pour le troisième trimestre, tandis que United Airlines prévoit une autre grande expansion transatlantique pour 2023, un pari que les voyages internationaux continueront de rebondir.

Le début de la haute saison des voyages de printemps et d’été de Delta a été difficile, car les perturbations ont incité la compagnie aérienne et certains de ses rivaux à réduire les vols d’été pour éviter plus de problèmes aux voyageurs. Mercredi, Delta a déclaré que sa capacité serait restaurée à 92% aux niveaux de 2019 au quatrième trimestre et qu’elle s’efforcerait de se rétablir complètement d’ici l’été prochain.

Delta et d’autres compagnies aériennes sont aux prises avec une augmentation des coûts de la main-d’œuvre au carburant. La facture de carburant de Delta pour le troisième trimestre a augmenté de près de 48 % par rapport à 2019 pour atteindre 3,32 milliards de dollars.

Même en supprimant le carburant, les coûts par siège-mille disponible ont augmenté de près de 23 % par rapport à 2019 au dernier trimestre, en partie augmenté parce que Delta ne volait pas autant.

Les voyages internationaux, largement mis à l’écart en 2020 et 2021, ont été une lueur d’espoir au troisième trimestre, la croissance des revenus unitaires dépassant le marché intérieur pour la première fois depuis le début de la pandémie, a déclaré Delta, qualifiant l’Italie, l’Espagne et la Grèce de destinations populaires.

Les dirigeants de Delta et United ont récemment déclaré que les voyages en Europe avaient bien résisté cet automne.

La compagnie aérienne a déclaré que les réservations d’affaires avaient été récupérées à 80% aux niveaux d’avant la pandémie à la fin du trimestre et que des enquêtes récentes montrent que 90% des comptes d’entreprise indiquent qu’ils maintiendront ou augmenteront les voyages au quatrième trimestre par rapport au troisième.

Le transporteur a déclaré que l’ouragan Ian, qui a traversé la Floride le mois dernier, lui a coûté 35 millions de dollars de revenus et un impact de 3 cents sur le bénéfice ajusté par action.

Delta tiendra un appel à 10 h HE pour discuter des résultats.