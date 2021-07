Bénéfices de Coca-Cola (KO) T2 2021

Coca-Cola a annoncé mercredi un chiffre d’affaires du deuxième trimestre supérieur aux niveaux de 2019, ce qui a incité la société à revoir à la hausse ses perspectives pour l’année entière.

Les actions de la société ont augmenté de plus de 2% dans les échanges matinaux.

Voici ce que la société a rapporté, comparé à ce que les analystes de Wall Street interrogés par Refinitiv attendaient :

Bénéfice par action: 68 cents ajustés contre 56 cents attendus

68 cents ajustés contre 56 cents attendus Revenu: 10,13 milliards de dollars contre 9,32 milliards de dollars attendus

Coke a déclaré un bénéfice net de 2,64 milliards de dollars au deuxième trimestre, ou 61 cents par action. C’est contre 1,78 milliard de dollars, ou 41 cents par action, un an plus tôt.

Hors éléments, la société a gagné 68 cents par action, battant les 56 cents par action attendus par les analystes interrogés par Refinitiv.

Ventes nettes a augmenté de 42% à 10,13 milliards de dollars, dépassant les attentes de 9,32 milliards de dollars. Le chiffre d’affaires organique, qui exclut l’impact des acquisitions, des cessions et des devises étrangères, a progressé de 37 %. Il y a un an, la société a signalé sa plus forte baisse de revenus trimestriels depuis au moins trois décennies, les blocages ayant entraîné une demande en cratères. La société a déclaré mercredi que les chaînes hors domicile, comme les restaurants et les cinémas, rebondissaient sur certains marchés, comme la Chine et le Nigeria.

Le volume de caisses unitaires, qui exclut l’impact des variations de change et de prix, est resté stable par rapport aux niveaux de 2019. Tous ses segments de boissons ont enregistré une croissance des volumes à deux chiffres pour le trimestre. Coke a désigné l’Inde comme l’un des marchés encore sous pression en raison de la crise sanitaire.

« L’Inde et l’Asie du Sud-Est sont nos seules régions qui n’ont pas connu d’accélération séquentielle des volumes sur deux ans ce trimestre », a déclaré le PDG James Quincey lors de la conférence téléphonique.

L’unité de boissons gazeuses pétillantes de la société, qui comprend son soda homonyme, a vu son volume augmenter de 14% au cours du trimestre. Les activités liées à la nutrition, aux jus, aux produits laitiers et aux boissons à base de plantes ont enregistré une croissance en volume de 25 %, en partie grâce aux fortes ventes de lait Minute Maid et Fairlife en Amérique du Nord. Le segment de l’hydratation, du sport, du café et du thé a également connu une croissance en volume de 25 %. Les cafés Costa de la société au Royaume-Uni ont rouvert, entraînant une croissance du volume de 78 % pour le café seul.

Propulser le retour de Coke est une augmentation significative de ses dépenses de marketing et de publicité. Le directeur financier John Murphy a déclaré que la société avait doublé ses investissements marketing au cours du deuxième trimestre par rapport à il y a un an, lorsque le géant des boissons avait réduit ce budget pour préserver ses liquidités.

Comme la plupart des entreprises d’aliments et de boissons, Coke voit les prix des produits de base augmenter. Cependant, Murphy a déclaré que l’entreprise se sentait bien pour le reste de l’année. L’entreprise prévoit d’augmenter les prix et d’utiliser des leviers de productivité pour gérer la volatilité au second semestre 2021.

Pour l’ensemble de l’année, Coke s’attend désormais à une croissance organique de ses revenus de 12 % à 14 %, en hausse par rapport à ses prévisions précédentes de croissance à un chiffre. La société a également relevé ses prévisions de croissance du bénéfice ajusté par action de 13 % à 15 %, en hausse par rapport à la fourchette précédente de chiffres élevés à deux chiffres.

« En mettant tout cela ensemble, nous réalisons qu’il existe une gamme de résultats possibles en ce qui concerne la pandémie au second semestre compte tenu de la reprise asynchrone », a déclaré Quincey aux analystes. « Bien que nous ayons dépassé nos attentes au premier semestre et que nous ayons relevé nos prévisions pour 2021, nous sommes orientés vers une mentalité de croissance et investirons dans cet élan pour le reste de l’année. »