Bénéfices de Barclays T3 2002

LONDRES – Barclays mercredi a fait état d’une augmentation inattendue des bénéfices du troisième trimestre grâce à de solides revenus de négociation, malgré le ralentissement continu d’une erreur de négociation coûteuse aux États-Unis.

Le prêteur britannique a affiché un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 1,512 milliard de livres sterling (1,73 milliard de dollars), supérieur aux attentes consensuelles des analystes de 1,152 milliard de livres sterling et marquant une augmentation par rapport à 1,374 milliard de livres sterling retraité pour la même période l’an dernier.

“Nous avons réalisé un autre trimestre de rendements solides et réalisé une croissance des revenus dans chacune de nos trois activités, avec une augmentation de 17% des revenus du groupe à 6,4 milliards de livres sterling”, a déclaré le PDG de Barclays, CS Venkatakrishnan, dans un communiqué.

“Notre performance dans le FICC (revenu fixe, devises et négoce de matières premières) a été particulièrement solide et nous avons continué à créer une dynamique dans nos activités grand public au Royaume-Uni et aux États-Unis”

Le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) s’est établi à 13,8 %, contre 15,4 % à la fin du troisième trimestre 2021 et 13,6 % au trimestre précédent.

Le revenu du groupe a atteint 6 milliards de livres sterling, contre 5,5 milliards de livres sterling pour la même période l’an dernier.

Le rendement des fonds propres tangibles (RoTE) s’est établi à 12,5 %, contre 11,4 % au troisième trimestre 2021.

Les actions de Barclays commenceront la séance de bourse de mercredi en baisse de près de 20% sur l’année.