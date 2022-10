Bénéfices d’Apple : le fabricant d’iPhone résiste mieux au ralentissement économique que ses collègues géants de la technologie

New York

Apple a dépassé les attentes des analystes de Wall Street en matière de ventes et de revenus pour le trimestre terminé en septembre, malgré une saison des résultats autrement meurtrière pour les entreprises technologiques et les craintes que la demande pour les nouveaux iPhones ait pu être plus faible que prévu.

Le géant de la technologie a enregistré des ventes d’un peu plus de 90 milliards de dollars au cours de son quatrième trimestre fiscal, en hausse de 8 % par rapport à la même période de l’année précédente. Les bénéfices ont atteint 20,7 milliards de dollars, un gain d’un peu moins de 1 % par rapport au trimestre de l’année précédente.

“Nos résultats record pour le trimestre de septembre continuent de démontrer notre capacité à exécuter efficacement malgré un contexte macroéconomique difficile et volatil”, a déclaré le directeur financier d’Apple, Luca Maestri, dans un communiqué.

Les actions Apple (AAPL) ont chuté d’un peu plus de 1% dans les échanges après les heures de fermeture jeudi après le rapport.

Les ventes du segment des produits Apple ont augmenté de 9 % d’une année sur l’autre pour atteindre près de 71 milliards de dollars, une baisse du taux de croissance par rapport à l’année précédente, mais qui n’était pas inattendue. Alors que les consommateurs sont aux prises avec une inflation élevée et les craintes d’une éventuelle récession – et, en dehors des États-Unis, d’un dollar exceptionnellement fort -, on s’est demandé dans quelle mesure Apple réussirait à convaincre les utilisateurs de débourser pour une mise à niveau de l’appareil.

Lors d’un appel avec des analystes à la suite du rapport, le PDG Tim Cook a déclaré que la société avait atteint un record de revenus pour le trimestre de septembre pour l’iPhone.

Le segment des services de la société, qui comprend les abonnements payants à des produits comme Apple TV+ et Apple Music, a enregistré un chiffre d’affaires de 19,2 milliards de dollars, en hausse de près de 5 % par rapport au trimestre de l’année précédente, marquant une baisse du taux de croissance par rapport à l’année précédente. Le segment des services est considéré comme une unité de plus en plus importante pour l’entreprise, conçue pour compenser le ralentissement de la croissance de certaines parties de son activité matérielle. Apple compte désormais plus de 900 millions d’abonnements payants à travers ses services, en hausse de 155 millions par rapport à il y a un an, a déclaré Maestri.

Au début de la semaine, Apple a augmenté les prix de ses services de diffusion de musique et de télévision, ce qui pourrait contribuer à stimuler les ventes à l’avenir.

“Comme d’autres grandes entreprises technologiques, même Apple souffre de l’impact négatif d’un contexte macroéconomique qui se dégrade et des problèmes persistants de la chaîne d’approvisionnement, bien qu’elle ait mieux réussi à naviguer dans cet environnement difficile”, a déclaré Jesse Cohen, analyste chez Investing.com. déclaration.

Apple a refusé de fournir des prévisions de revenus pour le trimestre de vacances très important. Cependant, Maestri a déclaré qu’il s’attend à ce que la croissance des revenus d’une année sur l’autre ralentisse au cours du trimestre de décembre par rapport au trimestre de septembre, citant la force du dollar américain et la faiblesse macroéconomique persistante.