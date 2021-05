Bénéfices AWS au premier trimestre 2021

Amazon a déclaré jeudi que son activité cloud, leader du marché, avait augmenté ses revenus de 32% au premier trimestre, un rythme plus rapide que les analystes l’avaient prévu et accélérant par rapport à une croissance de 28% au quatrième trimestre.

La division Amazon Web Services est essentielle aux plans d’expansion d’Amazon, grâce à sa rentabilité. Il est apparu en 2006, avant des concurrents tels que Microsoft Azure et Google Cloud Platform, et aujourd’hui, il est devenu une force dans les technologies de l’information en tant que premier fournisseur mondial de logiciels, dépassant les goûts d’Oracle et de SAP.

L’unité AWS a généré 13,50 milliards de dollars de revenus, plus que l’estimation consensuelle de 13,23 milliards de dollars parmi les analystes interrogés par FactSet. Cela représentait 12% des revenus totaux d’Amazon.

AWS en est venu à jouer un rôle crucial chez Amazon en tant que source de revenus la plus fiable. Au premier trimestre, AWS a contribué à hauteur de 4,16 milliards de dollars au bénéfice d’exploitation, au-dessus de l’estimation du consensus FactSet de 3,87 milliards de dollars et à près de 47% du bénéfice d’exploitation global d’Amazon. La marge opérationnelle s’est élargie à 30,8% contre 28% au trimestre précédent.

«Nous sommes fermement convaincus que nous offrons de nombreux avantages aux clients AWS, de la fonctionnalité à un écosystème de partenaires dynamique et robuste», a déclaré Brian Olsavsky, directeur financier d’Amazon, lors d’une conférence téléphonique avec des analystes. «Et puis, nous avons également moins de temps d’arrêt et une meilleure sécurité, ce qui est à mon avis extrêmement important pour tous nos clients, en particulier la sécurité de nos jours.»

Au cours du trimestre, Amazon a déclaré que le chef d’AWS, Andy Jassy, ​​remplacerait Jeff Bezos en tant que PDG d’Amazon, et que l’ancien cadre d’AWS, Adam Selipsky, quitterait son poste de chef de l’activité Tableau de Salesforce pour diriger AWS. AWS introduit de nouvelles instances de calcul qui s’appuient sur sa dernière génération de puces Graviton à faible consommation d’énergie basées sur Arm.

