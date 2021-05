Bénéfice Snowflake (SNOW) T1 2022

Des bannières de flocon de neige décorent la Bourse de New York pour commercialiser les débuts des actions de la société de logiciels à New York le 16 septembre 2020.

Les actions de Snowflake ont chuté de 8% dans le cadre du trading prolongé mercredi après que la société de logiciels d’analyse de données ait à peine répondu aux attentes des analystes en matière de revenus de produits, principale source de revenus totaux de la société, pour l’exercice complet.

Voici comment l’entreprise a fait:

Gains: Perte de 70 cents par action

Perte de 70 cents par action Revenu: 228,9 millions de dollars, contre 212,9 millions de dollars attendus par les analystes, selon Refinitiv.

Les revenus ont augmenté de 110% d’une année à l’autre au cours du premier trimestre de l’exercice, qui s’est terminé le 30 avril, selon un déclaration. Au cours du trimestre précédent, le chiffre d’affaires a augmenté de 117%. La perte nette de la société est passée de 93,6 millions de dollars à 203,2 millions de dollars.

Les renégociations avec les fournisseurs de cloud ont profité à la marge brute de la société, a déclaré Mike Scarpelli, directeur financier de la société, lors d’une conférence téléphonique avec des analystes. Et en avril, la société a mis en œuvre un changement de compression du stockage qui élargira les marges, a déclaré Scarpelli.

En ce qui concerne les prévisions, Snowflake a déclaré au deuxième trimestre fiscal qu’il prévoyait de générer 235 à 240 millions de dollars de revenus produits, ce qui a généré 93% du chiffre d’affaires total de Snowflake au premier trimestre fiscal. Au milieu de la fourchette, cela représenterait une croissance de 171%. La projection est supérieure à l’estimation consensuelle FactSet de 235,4 millions de dollars.

Pour l’ensemble de l’exercice 2022, Snowflake a réclamé de 1,020 milliard de dollars à 1,035 milliard de dollars de revenus de produits, ce qui, au milieu de la fourchette, implique une croissance de 86% et dépasse le consensus FactSet de 1,02 milliard de dollars. En mars, les prévisions annuelles de Snowflake s’établissaient à 1,00 milliard de dollars à 1,02 milliard de dollars de revenus produits. Snowflake a également relevé la prévision de marge opérationnelle ajustée à -17% contre -23%.

En excluant le mouvement après les heures, les actions de Snowflake sont en baisse d’environ 17% depuis le début de l’année, tandis que l’indice S&P 500 est en hausse de près de 12% sur la même période.

Plus tôt ce mois-ci, les analystes de Goldman Sachs ont amélioré leur note sur l’action Snowflake pour acheter l’équivalent de la conservation.

«Avec une baisse d’environ 50% de l’action par rapport à son sommet de décembre 2020 par rapport à une baisse de 1% pour notre couverture logicielle plus large et de + 4% pour le Nasdaq sur la même période, nous pensons que les attentes des investisseurs sont devenues plus équilibrées et nous surperformance, car nous pensons que la durabilité de la croissance n’est pas pleinement reflétée dans la valorisation actuelle de l’entreprise », ont écrit les analystes. Ils ont déclaré que les investisseurs pourraient revenir à des opportunités de croissance et que Snowflake pourrait introduire une croissance à long terme et des prévisions de marge lors de sa conférence Snowflake Summit en juin, ce qui pourrait faire remonter l’action.

