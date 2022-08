Bénéfice record de 8,5 milliards de dollars pour BP alors que les prix montent en flèche au milieu de la guerre en Ukraine en Russie

LONDRES – Le géant pétrolier BP a annoncé mardi un bénéfice record de 8,5 milliards de dollars pour son deuxième trimestre, son plus haut niveau en 14 ans.

Cela survient alors que les consommateurs du monde entier ressentent les effets d’une inflation élevée depuis des décennies, associée à une crise du coût de la vie, et ressentent en particulier le pincement à la pompe à essence où les prix ont grimpé en flèche. Plus tôt cette année, le prix national moyen du gaz aux États-Unis a grimpé en flèche pour la première fois à plus de 5 dollars le gallon, a rapporté AAA, bien que les prix baissent maintenant.