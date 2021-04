SVP et directeur chez IBM Research Arvind Krishna s’exprime sur scène lors de la Wired Business Conference 2016 le 16 juin 2016 à New York.

Les actions d’IBM ont augmenté de 4% dans le cadre des négociations prolongées lundi après que le fabricant de technologies et de services d’entreprise a annoncé des résultats du premier trimestre supérieurs aux attentes des analystes.

Voici comment l’entreprise a fait:

Gains: 1,77 $ par action, ajusté, contre 1,63 $ par action comme prévu par les analystes, selon Refinitiv.

1,77 $ par action, ajusté, contre 1,63 $ par action comme prévu par les analystes, selon Refinitiv. Revenu: 17,73 milliards de dollars, contre 17,35 milliards de dollars comme prévu par les analystes, selon Refinitiv.

Le chiffre d’affaires a légèrement augmenté sur une base annualisée au cours du trimestre, contre une baisse de 6% au trimestre précédent, selon un déclaration. La société a réitéré ses précédentes prévisions de croissance des revenus pour l’année entière.

Le segment Global Technology Services d’IBM, qui gère les services gérés, l’externalisation et le support, a généré 6,37 milliards de dollars de revenus. Son chiffre d’affaires a diminué de 1% d’une année sur l’autre et plus que l’estimation consensuelle de FactSet de 6,32 milliards de dollars. IBM prévoit de scinder une partie du segment en tant que société publique autonome appelée Kyndryl d’ici la fin de l’année.

La division Cloud and Cognitive Software d’IBM, qui comprend Red Hat, a réalisé un chiffre d’affaires de 5,44 milliards de dollars, en hausse de 4% et au-dessus du consensus FactSet de 5,30 milliards de dollars.

Global Business Services, l’unité qui comprend le conseil, a généré 4,23 milliards de dollars de chiffre d’affaires, en hausse de 2% et supérieur au consensus de 4,03 milliards de dollars.

Le chiffre d’affaires des systèmes de 1,43 milliard de dollars, provenant des ventes d’ordinateurs centraux et d’autres matériels, a augmenté de 4% et au-dessus de l’estimation consensuelle de 1,29 milliard de dollars.

Au cours du trimestre IBM annoncé qu’il achetait 7Summits, une société de conseil Salesforce, de la société de capital-investissement Sverica Capital Management, et qu’il était acheter Taos, un groupe de conseil qui travaille sur les migrations cloud. IBM aussi mentionné elle avait vendu 250 brevets à la société de livraison de produits d’épicerie Instacart.

En excluant le mouvement après les heures normales, les actions d’IBM ont augmenté d’environ 6% depuis le début de 2021, tandis que l’indice S&P 500 a augmenté de près de 11% au cours de la même période.

