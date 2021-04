Apple a signalé un quart d’éruption mercredi, annonçant des ventes à l’échelle de l’entreprise en hausse de 54% par rapport à l’année dernière et des bénéfices nettement plus élevés que Wall Street ne le prévoyait.

L’action Apple a augmenté de plus de 4% à un moment donné dans le cadre du trading étendu.

Apple a enregistré une croissance à deux chiffres dans chacune de ses catégories de produits, et sa ligne de produits la plus importante, l’iPhone, a augmenté de 65,5% par rapport à l’année dernière. Ses ventes de Mac et iPad ont fait mieux, avec ses ordinateurs en hausse de 70,1% et les ventes d’iPad en croissance de près de 79% sur une base annuelle.

Apple a déclaré qu’il augmenterait son dividende de 7% à 0,22 USD par action et a autorisé 90 milliards de dollars de rachats d’actions, ce qui est nettement supérieur à la dépense de 50 milliards de dollars de l’année dernière et aux 75 milliards de dollars de 2019.

Voici comment Apple a fait par rapport aux estimations de Refinitiv:

EPS : 1,40 $ contre 0,99 $ estimé

: 1,40 $ contre 0,99 $ estimé Revenu : 89,58 milliards de dollars contre 77,36 milliards de dollars estimés, en hausse de 53,7% d’une année sur l’autre

: 89,58 milliards de dollars contre 77,36 milliards de dollars estimés, en hausse de 53,7% d’une année sur l’autre Revenus de l’iPhone : 47,94 milliards de dollars contre 41,43 milliards de dollars estimés, en hausse de 65,5% d’une année sur l’autre

: 47,94 milliards de dollars contre 41,43 milliards de dollars estimés, en hausse de 65,5% d’une année sur l’autre Chiffre d’affaires des services : 16,90 milliards de dollars contre 15,57 milliards de dollars estimés, en hausse de 26,7% d’une année sur l’autre

: 16,90 milliards de dollars contre 15,57 milliards de dollars estimés, en hausse de 26,7% d’une année sur l’autre Chiffre d’affaires des autres produits : 7,83 milliards de dollars contre 7,79 milliards de dollars estimés, en hausse de 24% d’une année sur l’autre

: 7,83 milliards de dollars contre 7,79 milliards de dollars estimés, en hausse de 24% d’une année sur l’autre Revenus Mac : 9,10 milliards de dollars contre 6,86 milliards de dollars estimés, en hausse de 70,1% d’une année sur l’autre

: 9,10 milliards de dollars contre 6,86 milliards de dollars estimés, en hausse de 70,1% d’une année sur l’autre Revenus iPad : 7,80 milliards de dollars contre 5,58 milliards de dollars estimés, en hausse de 78,9% d’une année sur l’autre

: 7,80 milliards de dollars contre 5,58 milliards de dollars estimés, en hausse de 78,9% d’une année sur l’autre marge brute: 42,5% contre 39,8% estimé

Apple n’a pas publié de directives officielles sur ce qu’il attend au cours du trimestre se terminant en juin. Il n’a pas fourni de prévisions de revenus depuis le début de la pandémie, invoquant l’incertitude. Il s’agit du deuxième trimestre consécutif d’Apple avec une croissance à deux chiffres dans toutes les catégories de produits. Le directeur financier d’Apple, Luca Maestri, a déclaré aux analystes que la société s’attend à ce que les revenus du trimestre de juin augmentent à deux chiffres d’une année sur l’autre, bien qu’elle soit confrontée à des pénuries d’approvisionnement en raison de la pénurie mondiale de puces.

Apple a déclaré au cours des derniers mois que son activité avait été stimulée par la pandémie, les consommateurs et les entreprises achetant des ordinateurs pour travailler et se divertir à la maison. Mais les bons résultats d’Apple au cours du trimestre suggèrent que la tendance pourrait persister à mesure que davantage d’économies s’ouvrent.

Ou, comme l’a déclaré le PDG d’Apple, Tim Cook, dans un communiqué: « Ce trimestre reflète à la fois les façons durables dont nos produits ont aidé nos utilisateurs à affronter ce moment de leur propre vie, ainsi que l’optimisme que les consommateurs semblent ressentir quant aux jours meilleurs à venir pour tous nous. »

Les ventes de Mac ont augmenté de 70%, et Cook a déclaré que le résultat était «alimenté» par l’introduction par la société de ses ordinateurs portables Mac qui utilisaient ses propres puces M1 pour une plus longue durée de vie de la batterie, au lieu des processeurs vendus par Intel. Les ventes d’iPad ont augmenté de près de 79% d’une année sur l’autre.

Aucun de ces résultats n’inclut les modèles iPad Pro ou iMac annoncés par la société en mars, qui devraient générer une demande supplémentaire.

« Nous voyons de bons acheteurs pour la première fois sur le Mac … il continue de tourner juste au sud de 50% », a déclaré Cook à Josh Lipton de CNBC. « Et, en Chine, c’est encore plus élevé que ça… c’est plus aux deux tiers. Et cela parle aux gens qui préfèrent travailler sur Mac. »

L’iPhone d’Apple a également annoncé de solides résultats ce trimestre, apaisant les craintes d’un ralentissement du cycle annuel actuel. L’année dernière, Apple a lancé des iPhones avec un nouveau design extérieur et une prise en charge de la 5G, ce qui, selon de nombreux investisseurs, pourrait entraîner un cycle de mise à niveau majeur, ce que les résultats de ce trimestre indiquent.

Dans la grande Chine, qui comprend le continent, Hong Kong et Taïwan, les revenus d’Apple ont augmenté de plus de 87% d’une année sur l’autre pour atteindre 17,73 milliards de dollars, bien que la comparaison porte sur un trimestre de l’année dernière au cours duquel la Chine a été en grande partie fermée au début. de la pandémie. Toutes les autres catégories géographiques, y compris les Amériques et l’Europe, étaient également en hausse sur une base annuelle.