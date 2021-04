Le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, a également donné un rare aperçu de la façon dont les activités de streaming de la société se sont comportées pendant la pandémie, alors que les consommateurs coincés à la maison comptaient sur le divertissement en ligne pour rester occupés. « Alors que Prime Video fête ses 10 ans, plus de 175 millions de membres Prime ont diffusé des émissions et des films au cours de l’année écoulée, et les heures de streaming sont en hausse de plus de 70% d’année en année », a-t-il déclaré.

Le service de streaming d’Amazon, Prime Video, est une offre clé du service d’abonnement Prime de la société, qui coûte 119 USD par an et comprend une gamme d’autres avantages tels que la livraison gratuite en deux jours. Bezos a révélé plus tôt ce mois-ci que la société comptait désormais 200 millions d’abonnés Prime, 50 millions de plus qu’au début de 2020.

