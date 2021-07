Bénéfice Boeing (BA) 2T 2021 : premier bénéfice depuis 2019

Boeing a annoncé mercredi son premier bénéfice trimestriel en près de deux ans, stimulé par une augmentation des livraisons d’avions de ligne commerciaux alors que les compagnies aériennes commençaient à se remettre de la pandémie et de la force dans d’autres divisions.

Le constructeur a enregistré six trimestres consécutifs de pertes, passant à un bénéfice de 567 millions de dollars pour le deuxième trimestre, contre une perte nette de 2,96 milliards de dollars un an plus tôt, alors que les voyages en avion plongeaient au début de la pandémie.

Le chiffre d’affaires de Boeing a augmenté de 44% pour atteindre près de 17 milliards de dollars contre 11,8 milliards de dollars il y a un an, dépassant les estimations des analystes de 16,54 milliards de dollars.

Voici les performances de la société par rapport aux estimations des analystes respectées par Refinitiv :

BPA ajusté : 40 cents contre une perte par action de 83 cents.

Chiffre d’affaires : 17 milliards de dollars contre 16,54 milliards de dollars.

Les actions de Boeing ont bondi de plus de 3% dans les échanges avant commercialisation après que la société a publié ses résultats.

« Bien que nous ayons encore du chemin à parcourir avant un rebond complet, il est encourageant de voir le marché commercial s’améliorer, grâce à la distribution continue de vaccins et à l’augmentation de la demande de voyages, en particulier sur les marchés intérieurs », a déclaré le PDG Dave Calhoun dans une note de service mercredi. « À l’avenir, nous surveillerons de près les taux de cas, la distribution de vaccins, les protocoles de voyage et le commerce mondial en tant qu’indicateurs clés de la reprise. »

Les ventes et les livraisons du 737 Max longtemps en difficulté de Boeing ont repris ces derniers mois avec de grosses commandes de clients comme United Airlines et Southwest Airlines, un vote de confiance dans l’avion qui avait été cloué au sol dans le monde entier jusqu’en novembre dernier en raison d’accidents en 2018 et 2019 qui tué 346 personnes. Les régulateurs ont levé l’interdiction après que Boeing ait modifié un système de contrôle de vol impliqué dans l’accident.

Les revenus ont également augmenté dans l’unité de services mondiaux de Boeing à mesure que le trafic aérien augmentait et que la demande de conversions de cargos augmentait pour répondre à un boom du fret aérien.

La société est toujours aux prises avec des problèmes dans d’autres programmes, y compris son 787 Dreamliner à corps large. Plus tôt ce mois-ci, Boeing a réduit ses prévisions de livraison pour ces avions et a déclaré qu’il suspendrait les transferts aux compagnies aériennes pour la deuxième fois en moins d’un an après avoir découvert un autre défaut de fabrication sur les avions.