Benedict Cumberbatch présentera une nouvelle série Netflix basée sur le roman de John Buchan Les 39 étapes.

L’acteur de Doctor Strange incarnera Richard Hannay, qui se lance dans une mission d’évasion dangereuse lorsqu’il découvre une conspiration mondiale décrivant 39 étapes qui changeront le monde pour toujours.

Edward Berger dirige les épisodes de six heures qui doivent commencer à tourner en Europe au début de 2022.

L’histoire historique, qui remonte à 1915, est réécrite par le même écrivain que le blockbuster The Revenant – Mark L. Smith – pour un public moderne.

Alfred Hitchcock a adapté les 39 étapes pour le film en 1953.

Les 39 marches sont restées populaires pendant plus d’un siècle et ont obtenu le statut de classique à la fois littéraire et cinématographique.

Orson Welles s’est exclamé célèbre «Oh mon Dieu, quel chef-d’œuvre» à propos du film et l’a même adapté à sa propre émission de radio en 1939.

À travers de multiples rebondissements, l’intrigue suit le Canadien Richard Hannay à Londres, qui tente d’aider un agent de contre-espionnage.

Lorsque l’agent est tué, Hannay est accusé de son meurtre et doit courir pour empêcher un réseau d’espionnage de voler des informations top secrètes.

Il se retrouve menotté à une femme blonde et ils doivent tous les deux se sortir de leur désordre.

L’interprétation de Netflix sera certainement une épopée d’espionnage, mais qui jouera le rôle principal féminin?

Les séries télévisées Showtime et Patrick Melrose ont été des offres précédentes des collaborations de Cumberbatch et Bergers.





Les autres travaux à venir de Cumberbatch incluent la suite de Doctor Strange, le multivers de la folie, dont la sortie est prévue le 25 mars 2022.

Allez-vous regarder Les 39 étapes?

Les 39 étapes seront disponibles en streaming sur Netflix.