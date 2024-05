Benedict Cumberbatch étourdit dans l’émission Netflix

Dans la série limitée de Netflix « Eric », du scénariste Abi Morgan (« Shame », « The Hour »), le célèbre marionnettiste Vincent Anderson (Benedict Cumberbatch) et sa femme, Cassie (Gaby Hoffmann), sont obligés de se débattre avec des hypothèses lorsque leur fils de 9 ans, Edgar (Ivan Morris Howe), disparaît. Tandis que Cassie s’appuie sur le détective Michael Ledroit de la police de New York et de la Missing Persons Squad (un convaincant McKinley Belcher III), Vincent commence à se défaire. Désespéré de retrouver Edgar, il devient de plus en plus instable à mesure qu’il devient obsédé par les dessins de son fils représentant une marionnette monstre nommée Eric. Bien que Vincent soit convaincu qu’Edgar rentrera chez lui s’il parvient à redonner vie à Eric, la série va au-delà de l’angoisse des cas de personnes disparues. « Eric » oblige son public à se regarder dans le miroir et à faire face à l’intolérance et aux préjugés que nous utilisons les uns contre les autres.

« Eric » ouvre ses portes en 1985, 48 heures après la disparition d’Edgar. Les Anderson sont assis à une table face à la presse, implorant le public pour le retour de leur fils. À la demande d’un détective, Vincent se penche vers le micro et dit : « Edgar, si tu regardes ça… je suis désolé, mon pote. Ce message étrange persiste dans l’air alors que la série remonte dans le temps jusqu’à deux jours plus tôt. Edgar se promène dans les coulisses du programme pour enfants populaire de Vincent, « Good Day Sunshine ». La personnalité de Vincent, cependant, ne pourrait pas être plus en contradiction avec sa profession. Cruel, insensible et dédaigneux, il est à l’opposé de ensoleillé. Alors que l’épisode 1 avance vers le matin de la disparition d’Edgar, le public apprend que le tempérament de Vincent s’étend au-delà du lieu de travail, s’infiltrant dans la maison qu’il partage avec Cassie et Edgar.

Lorsqu’Edgar n’arrive pas à l’école, Ledroit est mis sur l’affaire. Toujours hanté par un adolescent noir perdu, Ledroit est déterminé à obtenir un résultat différent pour les Anderson. Ce n’est pas une tâche facile dans une ville déterminée à rejeter ce qui est jugé peu recommandable, et toutes les personnes impliquées dans l’affaire cachent quelque chose. Alors que Ledroit poursuit des pistes, ralenti par une technologie inadéquate, des formalités administratives et sa propre douleur, les horreurs de la politique gouvernementale de New York apparaissent au grand jour. Il devient évident que les comportements répréhensibles et la violence aux plus hauts niveaux sont complices du préjudice causé aux citoyens les plus jeunes et les plus vulnérables de la ville.

Bien qu’extrêmement difficile à regarder, « Eric » est exceptionnel. Hoffmann, en particulier, est captivante dans sa représentation d’une mère craque sous le poids de ce qu’elle a perdu et d’un mari qui refuse de se connecter avec elle. À travers six épisodes, la série dévoile les pièges de la dépendance et du dégoût de soi tout en centrant les conséquences injustes nées du racisme, de l’homophobie et de l’avidité capitaliste. Mais il y a un problème flagrant. Alors que Vincent devient déséquilibré, il commence à visualiser un Eric réel qui le nargue et le suit partout. Bien que le monstre bleu à fourrure soit une manifestation du tourment intérieur du marionnettiste, c’est une distraction. Le ton de « Eric » est aussi dur et sombre que son décor new-yorkais des années 1980. Par conséquent, une version visualisée de la marionnette mine la tristesse de la série. De plus, Cumberbatch, de retour à la télévision après un passage dans des films à succès, est capable de dépeindre l’autodestruction de Vincent sans imposer quelque chose d’aussi littéral au public.

En fin de compte, « Eric » parle de bien plus qu’un garçon disparu. La série tourne autour de la corruption et de l’inhumanité, des sujets qui gronderont dans l’esprit du téléspectateur longtemps après le dernier épisode. Troublante mais profonde, la série se demande pourquoi seules certaines personnes ont droit à des fins heureuses et ce que cela signifie pour ceux qui n’obtiendront jamais justice.

« Eric » sera diffusé le 30 mai sur Netflix.