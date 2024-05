Benedict Cumberbatch et sa marionnette n’ont pas leur place ici

Peu importe la façon dont vous les habillez, certains personnages ne sont tout simplement pas assez convaincants pour raconter une histoire. Ils peuvent être audacieux et désespérés, gentils et cultivés, tatoués et pleins de tiques – bon sang, ils peuvent même être des extraterrestres d’une autre planète, mais s’il n’y a pas de profondeur dans leur spectre émotionnel, pas d’attache à leur charmante personnalité, pas de mystère dans leur une misère qui mérite d’être longuement démantelée, eh bien, alors ce ne sont qu’un costume vide – même si ce costume est un monstre fantoche à cornes, à crocs et de six pieds de haut.

Un tel descripteur peut paraître dur pour la star de « Eric », un père du nom de Vincent Anderson (Benedict Cumberbatch), qui, sur le papier, semble être un protagoniste parfaitement approprié pour une série de six épisodes. Avant tout, Vincent est le co-créateur d’une émission télévisée à succès de type « Sesame Street » intitulée « Hello Sunshine ». Son quartier mis en scène de marionnettes colorées est aussi apprécié que Vincent lui-même est injurié. Vous voyez, Vincent n’est pas quelqu’un de très gentil. C’est le carton découpé d’un artiste torturé (peut-être que son nom est un clin d’œil à Vincent van Gogh?), mettant en colère ses collègues avec des plaintes incessantes sur tout, des notes du réseau à la construction bâclée de marionnettes, et chassant ses proches avec sa nature autoritaire, son savoir-tout épuisant et sa consommation excessive d’alcool.

« Tout le monde pense à changer le monde et personne ne pense à se changer soi-même », dit Vincent, en pleine diatribe, attendant pas si patiemment que son fils de 9 ans, Edgar (Ivan Howe), identifie sa déclaration comme une Citation de Tolstoï. C’est amusant papa, hein ? Pas tellement. Mais les mauvais pères peuvent faire de bons personnages – il y a une autre émission sur un père capricieux qui se trouve aussi être un célèbre marionnettiste qui vaut vraiment la peine d’être regardée – et peut-être que Vincent aurait pu en être un aussi, si seulement son problème central n’était pas évident d’après le film. Deuxièmement, il a cité inconsciemment l’un des grands écrivains russes. Vincent est tellement occupé à essayer de perfectionner le spectacle de ses enfants qu’il ne réalise pas que son horrible caractère aliéne son propre enfant – jusqu’à ce qu’il soit trop tard.

Quelque part au cours de sa promenade matinale vers l’école, Edgar disparaît. La communauté est en état d’alerte. Et Vincent passe à l’action. …type de. « Eric » parle principalement de la recherche d’Edgar, suivie à travers deux intrigues parallèles : un détective de personnes disparues (joué avec un mélange émouvant de colère et d’assurance par McKinley Belcher III) menant l’enquête officielle de la police de New York, et Vincent, seul, en avant avec sa propre croisade malavisée. Parce que son monde entier tourne autour du faux soleil peint au-dessus de son faux terrain de jeu télévisé, Vincent ne peut comprendre ce qui arrive à sa famille qu’en se persuadant de construire l’idée d’Edgar pour une nouvelle marionnette nommée Eric. S’il parvient à faire passer la créature géante et grogneuse à la télévision, Vincent pense que son fils le verra et retrouvera le chemin du retour.

Aussi stupide que cela puisse paraître, regarder Vincent trébucher en parlant à un monstre imaginaire ressemblant à un yéti vieillit vite – en partie parce qu’il n’est toujours pas clair si le plan est réellement censé fonctionner, ou si tout le monde pense simplement qu’il vaut mieux faire plaisir. un père triste qui a été poussé au bord de la raison. (Cela s’arrête et recommence, son urgence augmentant et diminuant avec la détérioration de l’état mental de Vincent, ce qui rend difficile de déterminer si nous observons un fou dans une spirale de mort ou si nous sommes vraiment censés croire qu’il est sur la bonne voie.) Mais l’autre problème, sans doute plus urgent, est que la sombre enquête du flic ne correspond pas à l’aventure fantastique de Vincent. Pendant que Vincent boit de la vodka toute la matinée et danse avec un substitut de Sully bleu toute la nuit, le détective Ledroit (Belcher) traque les réseaux pédophiles et surveille les toilettes des boîtes de nuit où des hommes sexuellement insécurisés menacent de se couper les couilles.

McKinley Belcher III dans « Eric » Avec l’aimable autorisation de Ludovic Robert / Netflix

Le coup de fouet entre les deux histoires est légèrement stabilisé par leur cadre commun : une vision magnifiquement réaliste du Manhattan des années 1980, gracieuseté du chef décorateur Alex Holmes. La ville de New York s’est rarement sentie aussi pleine et sale [complimentary] comme c’est le cas ici, et la réalisatrice Lucy Forbes utilise l’agitation pour souligner davantage que tout le monde se sent comme un suspect lorsque vous cherchez une aiguille dans une botte de foin géante et crasseuse. Avec des cliffhangers transparents mettant fin à la plupart des épisodes, un rythme fluide et la compulsion humaine de découvrir ce qui s’est passé, les épisodes passent vite, mais je ne dirais pas qu’ils sont faciles à regarder. Ce coup de fouet ne s’estompe jamais complètement, et le monde souterrain d’un noir absolu dominant la moitié de la série crée une saveur nauséabonde qui persiste après le générique / Netflix diffuse automatiquement une publicité pour « Baby Reindeer ».

De plus, dès que vous reconnaissez l’arc embarrassant et plat que Vincent est à peine capable de franchir, il n’y a tout simplement pas de moyen de sauver « Eric ». Pour les amateurs de Cumber, cela sert à peine de vitrine pour sa star très compétente, puisque ce n’est pas la première fois que nous voyons le double nominé aux Oscars représenter un homme blanc toxique, ou un profond sac à vent, ou un riche donc. -et ainsi de suite qui sombre dans une stupeur ivre et droguée, et ces traits de caractère répétitifs ne font pas grand-chose pour attirer l’intérêt vers son nouveau personnage ennuyeux.

Outre les défauts évidents de Vincent, il souffre également en comparaison. Dét. Michael Ledroit ne brise pas exactement le moule. Nous avons vu des policiers gérer leur chagrin personnel en se jetant à maintes reprises dans les recoins les plus sombres de leur travail. Mais en plus du tour dur et tendre de Belcher, son scénario s’étend au-delà de son petit ami mourant à la maison, au-delà de la recherche d’Edgar parmi les habitants les plus laids de Manhattan, dans une quête simultanée émouvante (bien qu’extrêmement désagréable). Marlon Rochelle, un garçon noir de 14 ans, est porté disparu depuis bien plus longtemps qu’Edgar. Il est absent depuis suffisamment de temps pour que sa mère ait abandonné tout espoir de le retrouver vivant, mais reste résolue dans ses demandes de justice. Elle appelle le bureau de Ledroit tous les deux jours. Elle pose les questions que personne d’autre ne posera. Pourquoi toute cette attention est-elle dirigée vers un autre enfant ? Où sont les nouvelles du soir de son fils ? Comment se fait-il que la police de New York essaie de la mettre, elle et son garçon, sous le tapis ?

Les réponses importent moins que la façon dont Ledroit répond aux questions. En tant qu’homosexuel enfermé dans un commissariat rempli de blancs machistes lançant régulièrement des insultes racistes et des répliques homophobes, le détective ne se sent pas vraiment le bienvenu au travail. Il ne se sent vraiment accueilli nulle part, sauf avec son partenaire, et ce seul espace sûr est doté d’un compte à rebours. Mais il est très bon dans son travail – assez bon pour savoir quand les suspects ne disent pas toute la vérité, assez bon pour remarquer des indices négligés par les autres, et assez bon pour repérer de curieux chevauchements entre les circonstances de Marlon et d’Edgar. Qu’il doive mettre son propre travail, sa propre vie, en jeu pour aider ces garçons va presque sans dire, mais le showrunner Abi Morgan s’assure que vous ressentez le poids des forces contre lesquelles il est confronté, qui semblent particulièrement lourdes par rapport à la boule de poils pelucheuse que Vincent traîne.

C’est un peu trop simpliste de dire qu’Eric est à moitié une bonne série et à moitié une mauvaise. Les décisions discutables abondent, qu’il s’agisse des faits partagés pour étendre le mystère ou de la manière dont la série incarne certains des problèmes sur lesquels elle attire l’attention. (Peut-être ne consacrez-vous pas la majorité de votre histoire à l’enfant blanc et à sa famille de base pendant qu’une mère noire, à juste titre remplie de rage, reste assise en silence – sauf, bien sûr, lorsque la série veut réprimander les flics pour discrimination raciale ?) Eric »est rempli de problèmes suffisamment importants – et d’une grosse bizarrerie poilue – pour donner l’impression que c’est une série remplie d’idées fraîches et sérieuses. Mais ils ne sont en réalité qu’une façade autour d’une autre saga de mauvais pères trop distraits à la poursuite d’une longue queue hirsute.

Note : C-

« Eric » sera diffusé le jeudi 30 mai sur Netflix.