Benedict Cumberbatch et sa famille menacés à la maison par un homme armé d’un couteau – National

Un homme armé d’un couteau a endommagé la maison londonienne de Benedict Cumberbatch et a proféré diverses menaces alors que l’acteur, sa femme et leurs enfants se trouvaient à l’intérieur, a déclaré un tribunal britannique ce mois-ci.

Cumberbatch, 46 ans, sa femme Sophie Hunter, 45 ans, et leurs trois enfants se trouvaient à l’intérieur de la propriété du nord de Londres lorsque Jack Bissell, un ancien chef d’hôtel, s’est approché d’une porte en fer dans le jardin de devant, a rapporté la BBC.

Bissell, 35 ans, a tenté de franchir la porte.

« Je sais que vous avez déménagé ici, j’espère que ça brûle », aurait-il crié.

Un avocat de l’accusation a affirmé que Bissell avait déraciné une plante et l’avait jetée contre le mur du jardin. Il a également craché sur un interphone près de l’entrée et a utilisé un couteau à poisson pour soulever l’appareil du mur de la résidence de plusieurs millions de dollars.

Bissell a finalement fui les lieux. Il a ensuite été retrouvé et arrêté par la police après avoir récupéré son ADN de l’interphone.

Bissell a plaidé coupable de dommages criminels lors de sa comparution devant le tribunal le 10 mai.

Il a été condamné à payer une amende de 250 £ (près de 420 $) et a reçu une ordonnance restrictive de trois ans qui l’empêche de contacter la famille de Cumberbatch ou d’entrer dans la zone où ils vivent.

À l’origine, les détails de l’incident étaient restés confidentiels et n’avaient pas été signalés jusqu’à ce que le tabloïd britannique Daily Mail conteste avec succès les restrictions générales cette semaine.

Au tribunal ce mois-ci, le juge a appris que Bissell avait parlé à un propriétaire de magasin voisin avant de s’aventurer au domicile de Cumberbatch. Alors qu’il achetait deux sacs de pain pita, Bissell aurait dit au commerçant qu’il allait entrer par effraction dans une maison et l’incendier.

Il n’est pas clair si Bissell et Cumberbatch se connaissent. L’acteur nominé aux Oscars n’a pas commenté publiquement l’incident.

Cumberbatch est surtout connu pour ses rôles principaux dans des films comme Docteur étrange, Le jeu des imitations et Le pouvoir du chien et la populaire émission de télévision britannique Sherlock. Il a épousé Hunter, directeur de théâtre et dramaturge, en 2015. Le couple a trois enfants, Christopher, 7 ans, Hal, 6 ans et Finn, 4 ans.