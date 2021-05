Ben Youngs: le demi de mêlée de l’Angleterre se retire de la sélection des Lions britanniques et irlandais | Actualités du rugby

Ben Youngs ne tournera pas avec les Lions cet été

Le demi de mêlée anglais Ben Youngs s’est rendu indisponible pour la sélection des Lions britanniques et irlandais pour des raisons familiales.

Charlotte, l’épouse de 31 ans, est enceinte de leur troisième enfant et il s’est senti incapable de s’engager à passer neuf semaines loin de sa famille dans une bulle de biosécurité en Afrique du Sud.

Youngs a remporté deux sélections pour les Lions contre l’Australie en 2013, mais s’est retiré de la tournée de 2017 en Nouvelle-Zélande après que l’épouse de son frère, son compatriote Leicester Tiger Tom, ait été diagnostiquée d’un cancer.

« Que j’aie fait le montage final ou non, personne ne le sait de toute façon », a déclaré Youngs le Télégraphe.

Youngs et son frère Tom ont aidé les Lions à remporter une victoire en Australie en 2013

« Mais à cause de la perspective que j’ai eue il y a quatre ans et deuxièmement parce que j’ai deux jeunes enfants et un troisième en route – ma femme va être très enceinte – cela aurait été une longue période loin d’eux.

« Cela fait maintenant plusieurs saisons et je veux juste m’assurer que je suis ici pour la famille et que j’encouragerai les Lions de loin. »

L’entraîneur-chef des Lions, Warren Gatland, doit nommer son équipe pour affronter les champions du monde jeudi et Youngs était en lice pour l’une des trois sélections de demi de mêlée.

0:57 L’ancien capitaine des Lions, Gareth Thomas, pense que l’équipe de cette année devrait briser la tradition et devenir un capitaine arrière, suggérant l’Écossais Stuart Hogg comme son choix L’ancien capitaine des Lions, Gareth Thomas, pense que l’équipe de cette année devrait briser la tradition et devenir un capitaine arrière, suggérant l’Écossais Stuart Hogg comme son choix

« Je n’ai pas parlé directement à Warren », a déclaré Youngs. « Nous avons reçu un e-mail sous forme de sondage avec quelques questions et l’une d’elles était » seriez-vous disponible pour l’été et si vous n’êtes pas sélectionné, seriez-vous disponible à une date ultérieure si nécessaire pour des blessures « .

«Il y a quatre ans, j’avais fait partie de l’équipe alors j’ai appelé directement Gats. Cette fois, je n’ai pas ressenti le besoin de parler directement aux entraîneurs parce que je n’avais peut-être pas été dans l’avion initial de toute façon.

Il a ajouté: « Je suis à l’aise avec la décision. Je suis parti en tournée en 2013 et j’ai passé un moment fantastique, je suis allé avec mon frère Tom et j’ai eu ma famille là-bas. »