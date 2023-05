Ben Whittaker vise déjà les championnats des Midlands et d’Angleterre : « Appelez-moi le collecteur de dettes ! » | Nouvelles de boxe

Ben Whittaker, après avoir ébloui à Birmingham avec un ringwalk spécial, un showboating scandaleux et une superbe démonstration de compétence et de puissance, reviendra à l’action le 1er juillet.

Le médaillé d’argent olympique boxera ensuite sur le projet de loi Liam Smith contre Chris Eubank Jr à l’AO Arena de Manchester, en direct sur Billetterie Sky Sports.

« Je suis ravi de revenir sur le ring », a-t-il déclaré Sky Sports Nouvelles. « J’ai fait le travail assez facilement [on Saturday] comme tout le monde l’a vu si heureusement, cela me permet de reprendre l’entraînement et de remonter sur le ring dès que possible.

Ben Whittaker s’est inspiré de la marche sur le ring du « prince » Naseem Hamed contre Kevin Kelley à New York alors qu’il se dirigeait vers le ring à Birmingham.



« Je t’ai dit que je pouvais apporter le clinquant et le glamour. Je vais devoir essayer de surpasser cette marche sur le ring maintenant !

« Assurez-vous d’être là, achetez vos billets et regardez-moi vivre à nouveau dans la chair. »

Whittaker est ambitieux et prêt à agir rapidement. Il a eu trois combats professionnels jusqu’à présent, tous prévus pour six rounds (bien qu’un seul ait parcouru la distance).

L’homme de Darlaston est impatient de faire plus de tours et de commencer à se mettre dans le cadre des titres.

« Plus vite je peux monter en rounds, plus je peux les décomposer, plus je peux commencer à leur faire mal parce que les six rounds c’est quand même un peu rapide, c’est un peu comme un combat amateur plus long », a-t-il déclaré. Sports du ciel.

« Quand vous entrez dans les huit, les 10, les 12, le rythme ralentit et c’est là que les boxeurs entrent en jeu, ils peuvent briser leurs adversaires, vous voyez ces arrêts de round ultérieurs.

« Chaque fois que c’est le moment d’intervenir, je suis prêt parce que comme je l’ai dit, je fais les 12 tours [in sparring] déjà. »

Le championnat des poids légers et lourds de la zone centrale, actuellement détenu par Michael Stephenson, serait un premier titre attrayant pour Whittaker à se battre à l’avenir.

Ben Whittaker a été sans faute à son retour sur le ring, envoyant Jordan Grant en trois rounds.



« Si cela doit être récupéré en cours de route, il peut être récupéré, c’est tout ce que je vais dire. Appelez-moi le collecteur de dettes », a déclaré Whittaker. « Pourquoi pas?

« Si nous allons suivre la voie traditionnelle, c’est vraiment traditionnel. Si nous pouvons le faire de cette manière, personne ne peut se plaindre parce que vous venez littéralement du bas, que vous montez jusqu’au sommet.

« Parfois, c’est la meilleure façon de le faire parce que vous apprenez en cours de route, vous n’êtes pas pressé, vous avez les bons combats au bon moment et la plupart d’entre eux sont des poussières domestiques, ce que les gens aiment aussi.

« C’est le truc avec la boxe professionnelle, il y a des titres qui sortent ici, là et partout. Il y a des gens, des quantités inconnues, et c’est pourquoi je dois me concentrer sur moi-même. La bonne chose et la mauvaise chose avec moi, c’est que je suis dans sous les feux de la rampe depuis mes jours d’amateur, les gens me connaissent donc je dois m’assurer d’avoir deux longueurs d’avance à chaque fois. »

Ben Whittaker vise un futur combat avec le champion britannique, du Commonwealth et européen des mi-lourds Dan Azeez.



Whittaker pourrait être accéléré vers un combat pour le titre anglais dans les mois à venir. Le championnat des mi-lourds est détenu par un autre homme des Midlands, Ricky Summers.

« Je connais Ricky, je le connais depuis un bon moment et des combats comme celui-là ne sont déjà pas loin de ma portée », a déclaré Whittaker.

« C’est un combattant expérimenté. Il a combattu Dan Azeez. Il a été dans le coin et c’est un poids léger bien connu, donc avoir un cuir chevelu comme ça est bon sur mon dossier.

« Il est local. Tout ce que je sais, c’est que je reviendrai dans ma région en tant que champion, alors c’est tout.

« Je ne peux pas revenir dans ma région, rien de moins, donc si quelque chose comme ça se produit, je m’assurerai de revenir dans ma région le roi! »