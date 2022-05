Ben Whittaker vise à devenir le plus grand combattant de la boxe britannique après avoir signé un accord avec BOXXER | Nouvelles de boxe

Le médaillé d’argent olympique Ben Whittaker a pour objectif de devenir le plus grand boxeur britannique de tous les temps après avoir signé un accord promotionnel à long terme avec BOXXER.

Il a été confirmé mercredi que le joueur de 24 ans lancera sa carrière professionnelle sur Sky Sports, après être devenu le cinquième membre de l’équipe GB des Jeux de Tokyo l’année dernière à rejoindre Boxxer.

Devenu l’une des stars du succès record de l’équipe GB aux Jeux olympiques, grâce à son immense talent et à son charisme considérable, Whittaker est convaincu qu’il peut également prendre d’assaut les rangs professionnels.

“Sky et Boxxer avaient du sens pour moi, là où j’en suis dans ma carrière”, a déclaré Whittaker lors d’une conférence de presse mercredi. “Ils ont un chemin où je peux devenir le visage du sport, alors j’ai pensé pourquoi pas ?

“Je sais que je vais être champion du monde. Nous allons mettre cela de côté parce que tout le monde dit qu’il veut être champion du monde, mais vous devez y croire et je le ferai.

Image:

Whittaker est confiant de devenir champion du monde





“Une chose que j’aimerais vraiment faire… dans ce pays, tout le monde parle toujours de Nigel Benn, (Chris) Eubank, de ceci et de cela… quand ma carrière sera dite et terminée, je veux que le pays dise, ‘souviens-toi que Ben Whittaker, il était le meilleur que nous ayons jamais eu.'”

“J’ai choisi SugarHill parce que c’est un enseignant”

L’anticipation des débuts professionnels de Whittaker n’a été renforcée que par l’annonce qu’il sera formé par SugarHill Steward, qui dirige le coin du champion du monde des poids lourds Tyson Fury depuis 2019.

Whittaker, qui est dirigé par le 258 MGT du double champion du monde des poids lourds Anthony Joshua, a révélé le processus qu’il avait suivi pour nommer Steward.

“Il décompose vraiment les choses”, a déclaré Whittaker à propos de Steward. “Il est enseignant.

“J’ai fait tout un voyage en Amérique, quelques gymnases en Angleterre, et ce n’était tout simplement pas pour moi. C’était plus de fitness avec les gens, c’était plus, ‘tu es déjà fait’. Alors que Sugar a tout cassé, jusqu’au simple coup et jeu de jambes, et j’ai pensé que c’était l’homme qu’il me fallait.

“Je suis un beau boxeur, frapper et ne pas être touché, c’est le jeu. Mais je veux apporter des KO maintenant. Nous cherchions donc juste la personne qui peut apporter les KO dévastateurs, et SugarHill est l’homme. Alors nous sommes allés là-bas, on a bossé ensemble, on a cliqué, et voilà.”

Image:

Whittaker (R) avec son entraîneur SugarHill Steward





L’admiration entre le combattant et l’entraîneur est clairement réciproque, Steward suggérant que Whittaker peut avoir un impact similaire sur le sport au champion du monde en quatre divisions Roy Jones Jr.

“Ben a tout ce qu’il faut pour être rien de moins qu’une superstar de la boxe et pour changer le jeu de la boxe pour en faire à nouveau un sport domestique, comme c’était le cas auparavant”, a déclaré Steward.

“Avec la plate-forme Boxxer et Sky, je pense que c’est quelque chose qui va atteindre une limite élevée.”

“Je veux remporter le titre britannique d’Azeez en cinq combats”

Whittaker n’a pas perdu de temps pour définir ses plans pour le début de sa carrière, insistant sur le fait qu’il veut affronter le champion britannique des poids lourds légers Dan Azeez en cinq combats.

“Moins de cinq combats, je veux Dan Azeez.”, a déclaré Whittaker.

Image:

Whittaker a remporté une médaille d’argent aux Jeux olympiques de Tokyo





“C’est un travail léger. J’obtiendrai ce titre très rapidement, puis nous continuerons à partir de là.”

Le promoteur Ben Shalom sera responsable de la navigation dans la carrière de Whittaker et pense que la signature du combattant de Wolverhampton était parfaite pour BOXXER et Sports du ciel.

“Nous n’avons jamais vu quelqu’un comme lui auparavant, il ne ressemble à personne d’autre”, a déclaré Shalom.

“C’est un talent générationnel, mais aussi une personnalité qui n’essaie d’imiter personne, n’essaie pas d’être quelqu’un qu’il n’est pas.

“Je pense que pour nous, c’est pourquoi c’était presque la signature parfaite pour lancer ce qui est une nouvelle ère sur Sky.”