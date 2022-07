Ben Whittaker éblouit lors de ses débuts professionnels alors que le médaillé d’argent olympique dépasse Greg O’Neill sur Chris Billam-Smith contre Isaac Chamberlain undercard | Nouvelles de boxe

Ben Whittaker a ébloui lors de ses débuts professionnels contre Greg O’Neill au Centre international de Bournemouth samedi.

Whittaker a joué aux Jeux Olympiques de Tokyo l’année dernière lorsqu’il a remporté la médaille d’argent des mi-lourds. Il a attendu près de 12 mois, alors qu’il se remettait d’une blessure et avait convenu de conditions promotionnelles avec BOXXER, pour commencer son prochain voyage dans le sport et devenir pro. Pendant tout ce temps, l’anticipation et l’attente se sont accumulées autour de lui.

Et il n’y a pas eu d’anticlimax puisqu’il a arrêté son adversaire O’Neill au début du deuxième tour.

Accompagné de SugarHill Steward, l’entraîneur renommé de Tyson Fury, son coach, il est arrivé habillé aux couleurs du célèbre club de gym Kronk. Whittaker a savouré le moment qu’il attendait, précédé d’un guitariste avant de marcher lentement vers le ring alors qu’il faisait son entrée pour son premier combat professionnel.

Ben Whittaker s’éloigne après avoir laissé tomber O’Neill avec une finition en un coup de poing. (Photo : Lawrence Lustig/BOXXER)





Son sens du spectacle avait été évident aux Jeux olympiques, ses pieds rapides et ses mains rapides avaient été pleinement exposés à Tokyo alors qu’il se révélait l’un des meilleurs boxeurs amateurs au monde. Mais le défi que le joueur de 25 ans s’est fixé en tant que professionnel est d’introduire les éléments destructeurs de la puissance et de la finition impitoyable qui lui feront gagner des fans et éventuellement des titres.

Cela viendrait. Mais d’abord, Whittaker s’est réintroduit en tant que showman. Il a feint sa gauche puis a commencé à atterrir le jab.

Il a pris O’Neill sur son épaule quand ils se sont rapprochés dans un corps à corps et s’est tourné vers la foule quand O’Neill a essayé de le frapper pendant la pause.

Whittaker a tapé des coups sur le corps et a presque fait craquer O’Neill pendant la pause lui-même.

Son adversaire en colère a chargé après lui, tandis que Whittaker a sauté le showboating au début du combat.

La vitesse de Whittaker était évidente lorsqu’un rapide une-deux a frappé, puis il a passé la tête sous une série de coups de poing pour attirer une salve d’applaudissements de la foule.

Whittaker danse pour fêter sa première victoire professionnelle





Si le premier tour était amusant, le second a été brutal et rapide. Seulement 21 secondes après le début du deuxième tour, son crochet droit s’est écrasé. Cela a stupéfié O’Neill qui a chancelé en arrière et s’est effondré sur le dos. Il ne pouvait pas s’en remettre.

“Cela”, a déclaré Whittaker par la suite, “était plus sucré que le beignet.”

Whittaker a sauté sur le poste de sonnerie pour beugler en signe de célébration, puis a dansé au centre du ring.

“Je suis mon propre critique, donc au premier tour, je n’étais pas le plus heureux, et j’ai pensé que je vais devoir faire du mal à ce garçon”, a-t-il déclaré.

“Il n’y avait pas de nerfs. Le principal, c’est que je me suis un peu trop amusé et que j’ai oublié le plan de match. Je suis revenu, j’ai écouté mon entraîneur, et c’est tout ce qu’elle a écrit.”

L’attente en valait la peine.

“Il est l’avenir de la boxe britannique”, a déclaré le promoteur Ben Shalom. “C’est une superstar.”

