Ben Whittaker: Des gens comme Floyd Mayweather à leurs débuts ont montré leur niveau, c’est exactement ce que je veux faire | Nouvelles de boxe

Le médaillé d’argent olympique Ben Whittaker s’inspire de Floyd Mayweather alors qu’il entame ses débuts professionnels très attendus samedi, en direct sur Sky Sports.

Après sa performance impressionnante aux Jeux olympiques de Tokyo l’année dernière, il boxe pour la première fois en tant que combattant professionnel le 30 juillet au Centre international de Bournemouth.

Son adversaire sera Greg O’Neill, un vétéran qui a parcouru la distance de six rondes avec un médaillé olympique, Anthony Ogogo, dans le passé.

Mais Whittaker insiste : “Des gens comme Mayweather, regardez leurs débuts, ils ont juste montré à quel niveau ils étaient et c’est ce que je veux faire.

“Sans manquer de respect au gamin, mais je vais montrer à quel niveau je suis. Je suis à un niveau différent. Les gens parlent de moi pour une raison. Je vais juste le montrer.”

Son style, s’il peut prendre ces compétences amateurs habiles et les transformer en un arsenal professionnel destructeur, a été beaucoup discuté.

“Je cherche à sortir et à être juste Ben Whittaker”, a-t-il déclaré Sky Sports Nouvelles. “Je reçois beaucoup de comparaisons avec l’ancien Roy Jones, Tommy Hearns, mais en fin de compte, je suis moi. Je suis Ben Whittaker.

“Tout le monde me connaît comme une belle boxeuse, donc tout d’abord, ça va arriver mais je veux montrer que je suis méchant et que je peux faire mal maintenant.

“Je mets ces gants Grant maintenant et quand je frappe quelqu’un, je sais qu’il va faire mal, donc je suis excité.”

L’homme chargé de guider cette transition professionnelle est SugarHill Steward, qui a formé Tyson Fury pour ses récents triomphes sur Deontay Wilder et Dillian Whyte.

Il demande à Whittaker de “rechercher le coup qui fait mal et de le préparer”.

“Je suis ravi. Je suis ravi de montrer que je peux le faire maintenant. Tout le monde me connaît comme un boxeur rapide et habile, mais je peux aussi frapper et il le fait ressortir”, a-t-il déclaré.

Whittaker a été en camp d’entraînement avec Steward à Miami avant le concours de samedi à Bournemouth.

“C’était une bonne expérience, hors de ma zone de confort, j’ai beaucoup appris. Tu étais un peu comme de la viande fraîche. Tu entres dans le gymnase. Tout le monde sait que tu es médaillé olympique, ils veulent t’essayer, tu es un peu fatigué par la chaleur et des trucs comme ça”, a déclaré Whittaker.

“Sortir de votre zone de confort comme ça ne vous sera que bénéfique et fera de vous une personne plus forte d’esprit. Chaque jour, j’ai appris. J’ai eu de nouveaux coéquipiers et c’était une bonne chose.”

Steward, estime-t-il, n’a eu qu’une influence positive. “J’ai l’impression d’avoir un peu mûri depuis que je suis avec lui”, a expliqué Whittaker.

“Il a juste dit:” Écoute, je sais à quel point tu es bon et beaucoup de gens savent à quel point tu es bon. Inutile de continuer à le crier, montrez-le simplement le 30 juillet.

“Donc, mon état d’esprit a un peu changé comme ça.”

Les tâches que son entraîneur a définies comprenaient le sparring avec une seule main.

“Il a dit:” Si vous pouvez entraîner quelqu’un pendant six rounds avec juste votre main principale, quand je vous laisserai vous battre à deux mains le 30 juillet, à quoi ressemblerez-vous? “”, A révélé Whittaker.

“Donc, des choses comme ça, juste se mettre dans une position désavantageuse, en fin de compte, ça rapporte. Ça a été vraiment bien, donc je suis ravi de montrer ce que je peux faire.”

L’aspect le plus intimidant de son passage à Miami n’est pas venu au gymnase.

“Il y avait trop de bestioles. Je n’aime pas les insectes. Vous vous réveillez le matin avec un lézard sur le côté de votre lit”, a-t-il ri. “La nuit, tu te frottes les yeux, tu regardes et il y a deux cafards là-bas.

“Ma principale peur est tout ce qui n’est pas humain. J’aime les chiens, les hamsters et des trucs comme ça. Si c’est une araignée ou un perce-oreille ou quelque chose comme ça, non, ça n’a rien à voir avec moi.”

Ben Whittaker fera ses débuts professionnels le 30 juillet en direct sur Sky Sports.





Comparé à cela, semble-t-il, la boxe, même lors des débuts très médiatisés de samedi, est facile.

“C’est juste un autre combat. Je me bats depuis que j’ai 11 ans, donc c’est vraiment un autre jour”, a déclaré Whittaker.

“Il y a beaucoup d’anticipation. Les gens n’arrêtent pas de dire que tu n’es pas excité? En vérité, non. Je n’arrête pas de dire que je boxe depuis que je suis gamin. J’ai fait le tour du monde en boxant. La boxe est ma vie, c’est mon passe-temps, c’est mon rêve, c’est mon travail donc je fais juste ce que je suis censé faire.”

Il a combattu le meilleur du sport amateur dans les championnats d’Europe, les championnats du monde et les Jeux olympiques, remportant des médailles dans toutes les grandes compétitions.

“Mais je traite ce combat comme le gamin est le meilleur au monde”, a-t-il déclaré.

“Parce que si j’y vais de manière nonchalante – je ne perdrai pas, je sais que cela n’arrivera pas, même si j’ai un jour de congé – si j’y vais de manière nonchalante, cela pourrait être une performance bâclée. Je vais là-dedans [as if] chaque combat est maintenant un titre mondial, chaque combat est une chance de gagner de nouveaux fans, c’est une chance d’apprendre quelque chose de nouveau. Donc j’y vais aussi fort que possible, avec le bon état d’esprit.

“Je dirais [I have] nerveux mais je veux performer. Et quand je veux jouer et montrer à quel point je suis bon, je le ferai.”

