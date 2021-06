Ben White remplace Trent Alexander-Arnold blessé dans l’équipe anglaise de 26 joueurs pour l’Euro 2020 | Actualités footballistiques

Ben White a remplacé Trent Alexander-Arnold, blessé, dans l’équipe anglaise de 26 joueurs pour l’Euro 2020.

L’arrière droit de Liverpool Alexander-Arnold a été exclu du tournoi de cet été après avoir été contraint à l’écart lors de la dernière étape de la victoire amicale 1-0 de la semaine dernière contre l’Autriche en raison d’une blessure à la cuisse.

Le défenseur de Brighton White, qui figurait parmi ceux nommés dans l’équipe provisoire de 33 joueurs, a maintenant été sélectionné par Gareth Southgate avant le match d’ouverture de l’Angleterre contre la Croatie à Wembley dimanche.

Le joueur de 23 ans, qui peut jouer en défense et au milieu de terrain, a fait ses débuts en Angleterre contre l’Autriche et a impressionné lors de son premier départ lors du dernier match d’échauffement de dimanche contre la Roumanie.

Réagissant à la nouvelle, il a tweeté : « Au-delà de la fierté et de l’honneur ! Je vais tout donner. »

White a joué 36 fois pour Brighton en Premier League au cours de la saison 2020/21 et a été récompensé devant Jesse Lingard et James Ward-Prowse – qui ont également tous deux montré leur qualité la semaine dernière.

Le patron de l’Angleterre, Southgate, avait également le choix entre Ben Godfrey, Aaron Ramsdale et Ollie Watkins, mais les cinq joueurs ont maintenant quitté le camp et sont rentrés chez eux. Mason Greenwood a été exclu de l’Euro la semaine dernière en raison d’un problème à l’aine.

















Conformément aux règles de l’UEFA, Southgate est toujours en mesure d’apporter des modifications à son équipe jusqu’à samedi – 24 heures avant le match d’ouverture de l’Angleterre – mais on pense qu’il ne prévoit pas de le faire à moins qu’il n’y ait une autre blessure importante à l’entraînement qui régit un membre de son équipe hors du tournoi.

Southgate a encore beaucoup à réfléchir avant le match de dimanche, mais cette nouvelle est un indicateur clé de ses espoirs et de ses attentes concernant Harry Maguire et Jordan Henderson. Il pense que les deux joueurs se sont suffisamment améliorés ces derniers jours pour lui donner confiance qu’ils seront en mesure de jouer un rôle.

Henderson a joué 45 minutes contre la Roumanie, ratant un penalty alors qu’il revenait au jeu pour la première fois depuis qu’il avait subi une opération à l’aine en février.

Il est peu probable que Maguire soit impliqué contre la Croatie après avoir tout juste recommencé à courir après s’être blessé à la cheville le mois dernier.

Southgate n’a pas non plus pu faire appel aux sept membres de son équipe qui ont participé à la finale de la Ligue des champions et dirigera Ben Chilwell, Reece James, Mason Mount, Kyle Walker, John Stones, Phil Foden et Raheem Sterling dans les prochains jours. .

« Southgate choisit une option pragmatique »

Le journaliste de Sky Sports News, Rob Dorsett :

« C’est une énorme nouvelle pour Ben White qui n’a été appelé que pour faire partie de la liste d’attente de l’équipe provisoire de 33 joueurs de Gareth Southgate. Lorsque cela s’est produit, Southgate a été très pragmatique en lui disant, ainsi qu’aux autres sur cette liste, qu’ils n’étaient ici que vraiment comme couverture au cas où il y aurait des blessures.

« Il s’est avéré que l’Angleterre s’est blessée, et c’est un choix pragmatique car White couvre tous ces domaines problématiques pour l’Angleterre. Surtout, il a joué 90 minutes à l’arrière central lors de la victoire 1-0 de l’Angleterre sur la Roumanie et avait l’air très assuré.

« Contre l’Autriche, il a joué 20 minutes dans le rôle de milieu de terrain, et si l’on considère que les soucis de blessures de l’Angleterre tournent désormais autour de Harry Maguire au défenseur central et de Jordan Henderson au milieu de terrain, vous pouvez comprendre pourquoi Ben White fait parfaitement l’affaire. »

Southgate : Nous devons être meilleurs

Southgate a déclaré que l’Angleterre « devait être meilleure » après avoir terminé son échauffement pour l’Euro 2020 avec une victoire 1-0 peu convaincante sur la Roumanie à Riverside.

« Je ne pense pas que nous ayons été aussi bons que nous le souhaitons, ou que nous devions l’être », a-t-il déclaré. Sports aériens. « En première mi-temps, nous avons assez bien utilisé le ballon, nos meilleurs moments étaient à gauche, nous devions faire passer le ballon de droite à gauche de manière plus urgente.

« Nous avons été un peu lents à déplacer le ballon, et dans le dernier tiers, nous n’avons pas tout à fait sélectionné la bonne passe ou nous nous sommes heurtés à la circulation lorsque nous avons eu la chance de créer des opportunités plus claires.

« Nous n’avons pas fait assez sans le ballon en première mi-temps, en particulier notre pressing de l’avant. Cela signifiait que nous étions tendus, et nous devons en tirer des leçons. Nous jouerons contre de meilleures équipes qui nous sépareront ; la Roumanie a créé plus d’opportunités que nous l’aurions souhaité et a donné à notre gardien de bons débuts en ce sens qu’il avait un peu plus à faire que ce que nous voulions voir. »